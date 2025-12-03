Mapache entró a una licorera y lo encuentran borracho en el baño: ¡Vea todo lo que tomó!

Un suceso tan inusual como cómico sorprendió a los residentes del este de Estados Unidos durante el pasado fin de semana festivo de Acción de Gracias.

Un pequeño mapache protagonizó un allanamiento en un comercio de venta de alcohol, donde no solo causó daños materiales significativos, sino que terminó visiblemente afectado por la ingesta de licor.

El mapache fue encontrado inconsciente en el baño de la tienda en Virginia. (Imagen creada con IA) (Gemini /Gemini)

El incidente tuvo lugar en la ciudad de Ashland, ubicada en el estado de Virginia.

El refugio de animales del condado de Hanover reportó el hallazgo de un mapache que había logrado ingresar a una licorera local.

Lejos de buscar refugio o comida tradicional, el animal centró su atención en los estantes de bebidas espirituosas, desatando un caos en el establecimiento.

Destrozos y una siesta en el baño

Según el reporte oficial de las autoridades, el intruso derribó varias botellas de bourbon, rompiéndolas contra el suelo.

Se presume que, al entrar en contacto con el líquido derramado, el animal se intoxicó.

Los oficiales que acudieron al llamado de alerta encontraron al mapache en un estado de letargo absoluto, tumbado boca abajo dentro del baño del establecimiento, incapaz de huir debido a los efectos de su “aventura etílica”.

El refugio compartió imágenes de la escena donde se apreciaba el desorden de vidrios rotos y líquido esparcido por el piso, evidencia clara de la incursión del animal.

La situación requirió la intervención de especialistas en control de animales para manejar al ejemplar de forma segura, dado su estado alterado e indefenso.

Autoridades de Estados Unidos liberaron al animal tras comprobar su recuperación. (Imagen creada con IA) (Gemini /Gemini)

Recuperación y retorno a la naturaleza

A pesar de lo aparatoso del incidente y los daños al inventario de la tienda, la historia tuvo un desenlace positivo para el protagonista de cuatro patas.

Las autoridades confirmaron que el animal fue trasladado a las instalaciones del centro de protección bajo custodia para su observación.

En el recinto, se le permitió descansar en un ambiente tranquilo el tiempo necesario para metabolizar el alcohol y recuperarse de la resaca.

Una vez que despertó y los veterinarios comprobaron que no sufría lesiones físicas ni cortes por los vidrios de las botellas, el mapache fue llevado a una zona boscosa.

El refugio comunicó que el animal fue liberado “sano y salvo” en la naturaleza, cerrando así su breve y caótica visita al mundo urbano.

