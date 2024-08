María Branyas, la persona más longeva del mundo, murió de la forma en que ella quería

Maria Branyas, era considerada la persona más longeva del mundo, por su 117 años. (GOVERN/GOVERN)

La persona más longeva del mundo, la española María Branyas Morera, murió a los 117 años, informó su familia este martes 20 de agosto mediante un mensaje en las redes sociales.

Según el medio El Heraldo, el deceso ocurrió este lunes 19 de agosto, en Olot, en la provincia de Girona, España. La mujer se encontraba en la residencia Santa María del Tura, en la que ingresó con 92 años tras la muerte de su esposo.

“María Branyas nos ha dejado. Ha muerto como ella quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor.

Hace unos días nos decía: ‘Un día me iré de aquí. No volveré a probar café, ni a comer yogur, ni a mimar al Hada, dejaré también mis recuerdos y mis reflexiones… Y dejaré de existir en ese cuerpo. Un día que desconozco, pero que está muy cerca, este largo viaje habrá terminado. La muerte me encontrará gastada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriendo, libre y satisfecha’”, escribió su familia en la cuenta de X (antiguo Twitter) de la mujer.

Recordemos que la señora nació el 4 de marzo de 1907 en los Estados Unidos, pero a los pocos años se fue a vivir a Cataluña, España, de donde eran originarios sus padres.

LEA MÁS: Mujer se operó las piernas para ser más alta y ahora vive un calvario

María Branyas siempre dijo que no tenía un secreto para lograr la longevidad, y creía que en su caso colaboraron muchos aspectos emocionales que siempre mantuvo arraigados.

“El orden, la tranquilidad, la buena conexión con la familia y los amigos, el contacto con la naturaleza, la estabilidad emocional, no tener preocupaciones ni remordimientos, mucha positividad y alejarme de la gente tóxica. Creo que la longevidad también tiene que ver con tener suerte. Suerte y buena genética”, sostuvo en su momento.