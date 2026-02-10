Más allá de la muerte: en Sao Paulo, las mascotas pueden ser sepultadas con sus amos

El estado brasileño de Sao Paulo permite desde este martes el entierro de mascotas en sepulturas familiares, según una ley sancionada por el gobierno local que “reconoce el vínculo afectivo entre tutores y animales”, incluso después de la muerte.

Con una población de perros y gatos que duplica la de niños y representa la tercera mayor del mundo, Brasil ya ofrece toda clase de servicios y atenciones para ‘pets’, como los habitantes de la potencia sudamericana llaman a sus mascotas.

En Quebradilla de Cartago hay un cementerio de mascotas (perros y gatos, son los más recurrentes), en la propiedad del doctor veterinario Miguel Angel Mena. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Sancionada por el gobernador conservador Tarcísio de Freitas, la nueva ley paulista dice inspirarse en el caso de Bob Coveiro, un perro que vivió por diez años en un cementerio municipal desde el día en que enterraron allí a su dueña.

Cuando el animal murió, se autorizó su entierro junto a la tutora.

Esa práctica se extiende ahora a todo el estado de Sao Paulo (sudeste), donde las mascotas podrán yacer en sepulturas y panteones familiares.

En enero, Sao Paulo había promulgado otra ley que reconoce el “interés cultural” del “vira-lata Caramelo”, como se conoce en Brasil a un tipo de perro mestizo, para “combatir el prejuicio contra animales sin raza definida”.

El país se vio conmocionado en las últimas semanas por el caso de Orelha, un perro muerto violentamente a manos de adolescentes en Florianópolis (sur), que fue comentado hasta por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Con 213 millones de habitantes, Brasil tiene unas 160 millones de mascotas, en su mayoría perros, según datos del Instituto Pet Brasil, que agrupa a empresas de productos para animales.

Se trata de la tercera mayor población del mundo, detrás de China y Estados Unidos.

Perros y gatos superan ampliamente la población de menores de 14 años en Brasil, de unos 40 millones, según datos oficiales.

Con la tasa de natalidad en declive y una clase media que ha crecido en las últimas décadas, en Brasil existe una amplia gama de servicios para mascotas, desde spas y centros de belleza hasta hoteles y transportes exclusivos.