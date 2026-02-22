México vive momentos de terror tras confirmarse la muerte de Nemesio “el Mencho” Oseguera

El ejército mexicano anunció este domingo la muerte tras un operativo del poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares.

El ejército dijo en un comunicado que el “Mencho” resultó herido en un operativo realizado en la localidad de Tapalpa, en el estado de Jalisco (oeste), y murió “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”.

Oseguera Cervantes era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. Es uno de los líderes narco más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán “sl Chapo” e Ismael “Mayo” Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes

La muerte de Oseguera fue informada por los diarios El Universal y Reforma, y la cadena Televisa. Se espera que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum brinde información en cualquier momento.

Más temprano, sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías del estado de Jalisco (oeste), en respuesta a un operativo de fuerzas federales en la región.

México (AFP/AFP)

Estas estrategias suelen ser utilizadas para entorpecer a las autoridades cuando se dirigen contra un objetivo de alto valor del narcotráfico.

Capo violento

Los bloqueos se extendieron también al vecino estado de Michoacán, en donde el grupo de Oseguera tiene presencia.

Las autoridades locales han recomendado a la población no salir de sus hogares. Jalisco recibirá cuatro partidos del Mundial de Fútbol de 2026.

El cártel del “Mencho” fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

México (AFP/AFP)

Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Oseguera es también un viejo conocido del actual secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch.

El 20 de junio de 2020 el “Mencho” ordenó un inédito asalto armado contra Harfuch en calles de Ciudad de México. El funcionario resultó herido y tres personas fallecieron, entre ellos dos escoltas.