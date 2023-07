Muchacha sangraba mucho cada vez que tenía la menstruación y la razón la dejó fría

La muchacha sufría unos dolores muy fuertes.

La insólita historia de una mujer llamada Nicci Triefenbach ha impactado a muchos internautas.

Según el medio de comunicación El Universal, de Colombia, la mujer tenía calambres insoportables y sangrado abundante durante sus periodos de menstruación desde su adolescencia y durante varios años, sin saber la causa.

Nicci hizo público su caso en el documental “My Life with Two Vaginas” (Mi vida con dos vaginas), del BBC Three, años atrás, con el objetivo de dar a conocer su caso y empoderar a otras mujeres que tienen anomalías y endometriosis.

“Supe por primera vez que algo andaba mal cuando era adolescente y estaba sangrando más de lo que debería. El dolor era intolerable y, mientras estaba en mi período, no podía funcionar. Mi médico me dijo que tenía dos úteros, dos vaginas”, relató para el documental.

La joven comentó que ella nació con dos canales vaginales diferentes. “Al final de los canales, había dos pequeñas áreas de rosquillas donde se dividían en dos cuerpos uterinos separados”, expresó.

Por esta razón, fue que la joven no tenía un ciclo menstrual, sino dos diferentes con dolorosos síntomas que le duraban hasta cuatro semanas. En esos días la joven cuenta que tenía que usar pañales para adultos, pues la toallas o tampones no eran suficientes para el sagrado que tenía.

Su considerable pérdida de sangre la llevó a que le diera una anemia y en una de las oportunidades llegó a menstruar por seis meses seguidos.

La mujer aparte del padecimiento que tenía se le sumó un diagnóstico de endometriosis, trastorno que empeoró sus dolores en la pelvis.

La estadounidense contó que tener relaciones sexuales para ella fue un desafío ya que era una situación vergonzosa y desafiante.

“Algunos hombres solo querían estar conmigo porque yo era una novedad, veían tener relaciones sexuales conmigo como un desafío”, dijo la machacha.

La joven logró una relación estable y empezó a probar si podía quedar embarazada, fue por eso que sus embarazos no superaban las 22 semanas, por lo que en el 2017 llegó a tener tres abortos espontáneos.

Finalmente la joven decidió extirpar sus dos úteros y mejorar su calidad de vida. Además se realizó una reconstrucción en la que le quitaron el tabique vaginal para dejar una sola abertura, y quedar sin cuello uterino ni úteros.

Ahora en los planes de la muchacha está adoptar con su pareja, algún niño que realmente lo necesite.