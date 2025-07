Muere famoso músico y compositor mientras dormía y deja de luto al mundo artístico. (People/Captura)

Chuck Mangione, reconocido músico de jazz, compositor y dos veces ganador del Grammy, falleció el pasado martes 22 de julio, aunque la noticia fue confirmada hasta este jueves por la prensa internacional.

Mangione alcanzó la fama mundial en la década de los 70 con su emblemático tema Feels So Good, y a lo largo de su carrera lanzó 30 álbumes y recibió 14 nominaciones a los premios Grammy. Dominaba el fliscorno y la trompeta, e incluso tuvo una aparición especial en la serie animada King of the Hill, donde se interpretó a sí mismo.

El álbum Feels So Good se convirtió en un fenómeno, llegando incluso al puesto número 2 en el ranking de Billboard. Su canción principal fue utilizada en películas como Fargo, Doctor Strange y en un icónico comercial con Ella Fitzgerald.

Mangione también dejó huella en el ámbito deportivo, pues su pieza Chase the Clouds Away fue parte de los Juegos Olímpicos de 1976 y en 1980 interpretó Give It All You Got en el cierre de los Juegos de Invierno.

Su talento, carisma y legado musical quedarán grabados para siempre en la memoria de sus seguidores alrededor del mundo.