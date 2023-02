Mujer atendió mesa con 17 clientes y la propina la dejó sin palabras: “Tengo que llorar”

La cuestión de las propinas en los establecimientos siempre genera opiniones y reacciones encontradas.

A pesar de que en la mayoría de los lugares no hay reglas establecidas, sí existen normas sociales que varían según cada país.

En el caso de Argentina (donde ocurrió el caso), si bien no se especifica un reglamento propiamente dicho, desde hace tiempo que es costumbre dar un extra de la cuenta total, aunque no sea obligatorio.

La mesera hizo un video para contar su historia. GDA/La Nación/Argentina (GDA/La Nación/Argentina/GDA/La Nación/Argentina)

En línea con esto, una mesera se volvió viral en las redes sociales precisamente por revelar la ínfima cantidad de dinero que recibió tras desempeñar su oficio durante una noche y abrió la polémica.

“Atendí a una mesa de 17 personas y les voy a mostrar el ticket . Tomaron 14 cervezas y 3 gaseosas nada más, gastaron un total de $70.400 “, relató la joven, identificada como Maira Alexandra, en un video que compartió en su cuenta de TikTok.

Tras comentar el escenario que se presentó en el restaurante, mencionó que una vez que les dio la respectiva cuenta, cada uno de los comensales se acercó a la caja para pagar.

Allí, le dieron un fajo de billetes con la propina.

“Ahí les muestro lo que me dieron... Dejaron $15 por persona (unos 43 colones cada uno). Me río porque si no me tengo que largar a llorar”, concluyó con humor.

Inmediatamente, el posteo recibió cientos de mensajes de indignación por parte de sus seguidores, que hicieron foco en la actitud de los clientes.

“Argentina, no lo entenderías. Algunas personas no saben lo bajo que es el sueldo de algunos mozos, que a veces viven de las propinas”, expresó una usuaria.

“Tantas personas y tan poco lo que te pagaron”, agregó otra.

Sin embargo, no faltaron quienes defendieron a los comensales y la mayoría coincidió en que no están obligados a darles propina a los trabajadores, ya que no hay una ley que lo exprese.

”No me parece que tengan que exigir esto, teniendo ya su sueldo por el trabajo que hacen, si no habría que darles dinero a todos sin importar el dinero”, sostuvo una joven.

Esta es la lista de celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar

“No es por mala, pero a veces ahorrás todo un mes para salir y consumir comida en un restaurante o bar, si tengo de más, con gusto te daría propina“, aseveró otra.

Comentarios

Poco a poco, los usuarios de TikTok abrieron un debate sobre cuánto hay que dar de propina en los restaurantes argentinos y la protagonista de esta historia tomó la decisión de responderles.

En una serie de clips, contó que, junto a sus compañeros, coinciden en que son esenciales para solventarse económicamente y les brinda una ayuda extra.

Por otro lado, se refirió a las personas que deciden darles menos del mínimo que se sugiere de propina.

“Tengo una teoría sobre ellos. Para mí, se quedaron en el tiempo. Quizás antes dejaban $20 y era bueno el número, ahora no se actualizaron, pero lo hacen con buena intención. En ese caso no me molesta porque muchos son amables, a mí me molesta cuando te tratan mal y encima no dejan nada”, remarcó.

En cuanto a los que mencionaron que quizás le habían dejado poco dinero a raíz de la atención que brindó, Maira aseguró que siempre recibió comentarios positivos en los establecimientos donde trabajó en todo este tiempo como moza.

“Pueden entrar a Google. Mi primer trabajo como camarera fue en 2013, experiencia tengo y sé cómo tratar al cliente”, cerró.

Caso Lucio Dupuy: Dictan pena para mamá y novia que torturaron y mataron a niño

La joven compartió algunas de las opiniones que le hicieron a través de Google en los lugares donde trabajó.

Con la aclaración incluida por parte de la protagonista, el video en cuestión de días superó las 200 mil reproducciones y acumula experiencias similares, críticas y reacciones de todo tipo.