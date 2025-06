Mujer cuenta cómo le rechazaron la visa para Estados Unidos tras solo dos preguntas: “Tardé más en cruzar la calle”

Una joven mexicana relató en redes sociales la decepción que vivió tras ser rechazada en su solicitud de visa para ingresar a Estados Unidos, a pesar de haber seguido todo el proceso de forma organizada y con asesoría.

Su testimonio generó atención por la rapidez con la que se resolvió su trámite: apenas le hicieron dos preguntas antes de negarle el documento.

La mujer pensó que tenía todo para que le dieran la visa, pero se la negaron. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

La mujer, quien en TikTok se llama Grecia Meow, explicó en un video que viajó hasta Nogales, en Sonora, México, exclusivamente para asistir a su cita en el consulado. Con ayuda de una asesora, reunió todos los requisitos necesarios.

“Me vine a Nogales para sacar la visa. Presenté los documentos de mi empresa, los datos de mi situación fiscal, mi opinión de cumplimiento”, detalló.

Además, para reforzar su solicitud, la especialista que la apoyó le sugirió incluir respaldos adicionales. “Me dijo que sacara una copia de la visa de mi hermana y de la visa de mi novio”, agregó la solicitante.

Toda esa preparación quedó documentada en una carpeta que llevó con ella al consulado, esperando que fuera útil durante la entrevista.

Pero lo que encontró al llegar al lugar no coincidió con lo que imaginaba. Según su relato, la entrevista fue extremadamente breve y no le permitieron mostrar la documentación que llevaba preparada. “Mi entrevista duró 20 segundos como mucho”, dijo.

La joven explicó que la cónsul solo formuló dos preguntas y luego procedió a rechazar su solicitud sin mayor explicación. “Me preguntaron dos cosas (no reveló cuáles fueron las preguntas) y yo con mis papelitos bien listos, pero no me pidió nada la cónsul”, comentó. Al concluir el breve diálogo, le entregaron un papel con la negativa.

“Aquí está la hojita que te dice que no hay suficientes razones para que te den la visa porque piensan que vas a querer emigrar allá”, contó mientras sostenía el documento frente a cámara.

En el documento le dicen que no se la dieron por sospechas de que se quedara viviendo en Estados Unidos. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

Su incomodidad con el trato recibido también quedó reflejada en sus palabras: “Traía una cara que no podía con ella”, expresó sobre la oficial que la atendió. La rapidez del proceso fue tal, que la joven concluyó con ironía: “Tardé más tiempo en cruzar la calle para llegar al consulado que lo que duré en la entrevista”.

Pese al resultado adverso, la joven afirmó que no se sintió derrotada. “No estoy triste ni nada, como que estaba con que tenía un 50 y 50 por ciento de posibilidades de que me la dieran o no”, aseguró.

Al salir de la sede consular, buscó contactar de inmediato a su asesora para contarle lo ocurrido. “Obviamente, cuando apenas tuve el celular le hablé a mi asesora y le conté lo que sucedió, que solamente me hizo dos preguntas y que no me pidió nada”, señaló.

La opinión de la asesora fue tajante frente a lo sucedido. “Me dijo que no fue por mi perfil, que prácticamente es cuestión suerte y que me tocó una cónsul muy de malitas”, concluyó la joven.