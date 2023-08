Mujer descubre infidelidad de su novio al ver en su Apple Watch: “Cardio a las 2:00 a.m.”

Una mujer descubrió a su novio siéndole infiel gracias a una característica inusual en su Apple Watch. El dispositivo reveló una actividad sospechosa de ‘cardio a las 2:00 de la mañana’, lo que llevó a la revelación de un engaño en la relación.

El Apple Watch, desarrollado por la empresa de tecnología Apple, ha sido un punto de referencia en el mundo de los dispositivos electrónicos desde su lanzamiento en abril de 2015.

El Apple Watch le jugó una mala pasada el hombre. (MICHAEL APPLETON)

Su objetivo principal es extender la funcionalidad de un smartphone directamente a la muñeca del usuario. Equipado con una pantalla táctil y un sistema operativo personalizado, este dispositivo vestible ofrece una variedad de características que lo han convertido en un accesorio indispensable para muchos, el cual, además, permite llevar un registro de la actividad física de la persona.

Ya teniendo algo de contexto, volvamos a la historia de infidelidad, que se volvió viral gracias a una usuaria de Twitter que compartió una captura de una conversación de WhatsApp, donde alguien relata cómo una joven descubrió el engaño de su pareja.

Según el mensaje, la chica se dio cuenta de la traición porque revisó el Apple Watch de su novio. Al ver cierta actividad sospechosa, se percató de que estaba siendo engañada.

Aunque no se sabe a ciencia cierta cómo sucedieron exactamente los hechos, la mujer se percató de que su novio “estaba haciendo cardio a las 2:00 de la madrugada”, actividad que tomó como algo inusual y la única explicación de ese “ejercicio” es que estaba teniendo relaciones con otra.

El tuit compartido, ya ha superado los dos millones de visualizaciones y tiene más de 3.406 retuits, más de 63 mil me gusta y 400 comentarios. Además, la tuitera añadió como pie de foto: “El mundo ya no es un lugar seguro”.

“Pero qué tal que estuviera convulsionando”, “Uno no puede bailar Just Dance en la madrugada ahora”, “Se le quitó el sueño y se puso a hacer ejercicio para cansarse y dormirse rápido otra vez”, “Ya uno no puede darse auto amor a las 2:00 de la mañana por tener insomnio, porque ya uno es infiel”, “Ya no se puede tener un impulso de ser fit a las 2:00 de la madrugada porque te tachan de infiel”, “Yo con mis ataques de taquicardia por ansiedad”, fueron algunos de los comentarios expresados por los internautas.