Mujer despierta de un coma de cuatro años justo cuando la operaban para extraerle los órganos

En un caso que suena más propio de una película de suspenso médico que de la cruda realidad, Danella Gallegos, una mujer de 38 años, despertó del coma… ¡justo cuando un equipo médico ya se disponía a extirparle los órganos para donación!

Así lo revela en una impactante nota el diario El Tiempo este 8 de agosto.

¿Qué pasó?

En 2022, Danella sufrió una emergencia médica que la dejó en coma profundo en el Hospital Presbiteriano de Albuquerque, Nuevo México. Tras cuatro años sin progreso alguno, los médicos concluyeron que su recuperación era prácticamente imposible y recomendaron a su familia desconectarla y proceder con la donación de órganos a través del servicio estatal.

Señales previas al milagro

Días antes de la operación, su familia notó lágrimas en sus ojos. Los especialistas lo interpretaron como un reflejo ocular, un fenómeno común en pacientes en estado de coma. Sin sospechar nada extraordinario, se mantuvo todo según el plan.

Cuando la cirugía estaba en curso, Danella comenzó a presentar movimientos inusitados. Ante la duda, el personal médico le pidió que parpadeara, y lo hizo. Ese simple y poderoso acto detuvo inmediatamente el procedimiento.

Algunas voces en el quirófano habían sugerido incluso administrarle morfina para silenciar sus movimientos, pero otros decidieron frenar y reconsiderar el avance del procedimento.

Según datalle El Tiempo, la hermana de la mujer, quien siempre estuvo a su lado, narró a los medios locales que ella sintió leves movimientos de Danella días previos a la cirugía, por lo que llegó a pensar que aún había conciencia en su pariente.

¡Milagro garantizado! Ahora en recuperación

Gracias a ese instante de conciencia, Danella logró evadir la extracción que hubiera significado perder sus órganos. Hoy, fuera de peligro y en rehabilitación, expresa profundo agradecimiento: “Me siento muy afortunada”. Con humor, admite: “Sentí miedo mientras estaba en coma… pero lo que verdaderamente me aterra ahora es lo cerca que estuve de no despertar jamás”.

Este giro dramático de la vida —despertar in extremis durante una operación— dio la vuelta al mundo. Medios como La Nación Argentina destacaron que “volvió del más allá”, resaltando el impacto emocional y ético de la notici. Y Blu Radio lo narró así: “Un parpadeo lo cambió todo y dejó a todos en shock”.

Danella sabe que volvió a nacer. Hoy está enfocada en recuperar fuerzas y abrazar cada día como si fuera el último. “Me siento muy afortunada”, repite una y otra vez, todavía incrédula de que un simple parpadeo detuviera lo que parecía inevitable.

Como dicen por ahí, “el que no está pa’ morir, no muere”, y esta valiente mujer lo acaba de demostrar. De pasar cuatro años sin abrir los ojos, a regresar justo cuando la daban por perdida… eso no es suerte, ¡es un milagro con todas las letras!

