Mujer fue a revisarse el oído y el doctor quedó impactado por lo que encontró

Una visita al otorrinolaringólogo se volvió viral en TikTok y sorprendió a una mujer al enterarse de lo que el doctor encontró en sus oídos.

Karrah quedó impactada por lo que le sacó el doctor del oído. El Tiempo

Karrah (@karrah_peden_tram), una joven estadounidense, compartió un video que alcanzó más de tres millones de reproducciones, narrando su insólita experiencia durante una limpieza de oídos.

“Estoy literalmente mortificada”, comentó Karrah en el video. Al acudir al especialista por una supuesta pérdida de audición, esperaba solo una limpieza de rutina. El médico comenzó por el oído en buenas condiciones, extrayendo una bola de cera que, si bien era desagradable, no era nada fuera de lo común. “Ese era el oído sano”, recordó Karrah. “Pensé: ‘Oh, qué asco, pero qué bueno’”.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó con el siguiente oído. Al iniciar la limpieza, el médico le advirtió que esta llevaría más tiempo, pues la cera estaba adherida al tímpano. Poco después, su sorpresa fue evidente: “Oh, no vas a creer lo que voy a sacar a continuación”, comentó el especialista, y para asombro de Karrah, extrajo un mechón de pelo de perro.

La joven confesó que pensó en lo peor: “Me estaba muriendo por dentro, pensando que era un bicho, que tenía un bicho en el oído”. La extracción no fue fácil y le generó mucho dolor: “[Él] sacó unas pinzas y me dolía muchísimo. Tiraba muy fuerte y me agarró el tímpano. Era un mechón enorme de pelo de perro. Dijo que parecía como si alguien me hubiera metido pelo de perro en el oído y luego lo hubiera metido por el canal auditivo. No puedo”.

Karrah aprovechó su experiencia para animar a otros a cuidar su salud auditiva.

Valoración de los oídos. Foto ilustrativa.

“Todo el mundo debería ir a revisar sus oídos y ver qué tesoros se esconden en su interior”, aconsejó.

Su historia generó cientos de comentarios de usuarios que compartieron experiencias similares o expresaron su interés en los videos de limpieza de oídos.

Un usuario comentó: “Uso bastoncillos de algodón todo el tiempo y me han revisado los oídos, pero nunca encuentran nada y es decepcionante porque quiero el momento dramático de poder escuchar mucho mejor que antes”. Otro agregó: “Me da vergüenza admitir que veo videos de limpieza de oídos en TT y YouTube”.

Algunos profesionales del área también opinaron sobre el caso. Un usuario que trabaja en una clínica de otorrinolaringología escribió: “Trabajo en una clínica de otorrinolaringología, vemos TODO TIPO de cosas en los oídos de las personas... He visto dos casos de pelo de perro impactado, una cucaracha en el tímpano, materiales de manualidades, palos, piedras... el oído es un lugar salvaje”.