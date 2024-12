Mujer fue declarada muerta por error y hasta perdió su pensión, ¡ojo la razón!

Martine, una mujer francesa de 72 años, fue declarada muerta por error cuando falleció su prima, de 91 años, en octubre. De acuerdo con el medio local ‘RMC’, la administración se enredó con el papeleo y cometió la equivocación. Por ahora, ya no recibe su pensión, su tarjeta de salud ha sido desactivada y le corresponde demostrar que está viva.

Como su prima no tenía más familiares, fue Martine quien firmó todos los papeles administrativos, desde el funeral hasta los documentos de seguridad social.

La señora rápidamente hizo los trámites para demostrar que sigue viva. Foto: Shutterstock.

Fue durante la mañana del lunes 5 de diciembre, cuando se alarmó después de revisar sus cuentas bancarias y ver que su pensión no había llegado.

“Cuando mi pensión no llegó a mis cuentas bancarias, llamé a la Seguridad Social. ‘Hola señora, usted ha sido declarada fallecida desde el 15 de octubre, no puedo decirle más’. Le dije: ‘¿Perdón? ¿Puedes decirme otra vez que estoy fallecida?’. Ella me dijo: ‘Estás fallecida’. Le dije: ‘Pero señora, ¿qué está pasando aquí?’”, relató.

La funcionaria le explicó que ella debía probar que estaba viva obteniendo un ‘certificado de vida’ del ayuntamiento. 48 horas después, la mujer se presentó ante el alcalde con su documento de identidad, el mandatario la vio y eso fue todo.

“Vio que yo todavía estaba de pie. Te aseguro que no me tomó el pulso, el corazón y todo eso. Me dio un certificado de vida que tengo que enviar a todos”, comentó con humor.

Finalmente, después de un mes y medio de muerte administrativa, Martine obtuvo el documento que probaba que estaba viva y garantizaba que recibiría su pensión durante los próximos días.

Otros casos de personas declaradas muertas por ‘error’

Lo que le pasó a Martine también le ha pasado a otras personas alrededor del mundo. A diferencia de la mujer francesa, que en poco tiempo puedo probar que seguía con vida, Madeline-Michelle Carthen no contó con la misma suerte.

En 2007, la mujer estadounidense se estaba preparando para una pasantía de verano en Ghana después de ser aceptada en el programa de intercambio de prácticas de la Universidad Webster, cuando recibió una noticia que cambiaría todo.

Le dijeron que su número de Seguro Social estaba asociado con una persona fallecida, pero ella no puso mucha atención creyendo que no era nada más que un simple error.

“El error no fue una solución sencilla y le costó a Carthen, ahora de 52 años, su medio de vida. Tuvo que retirarse de la escuela y a lo largo de los años la despidieron de sus trabajos y de su casa, todo porque en el papel dice que murió en 2007″, explicó ‘NBC News’.

Han pasado 17 años y la mujer sigue intentando probar que nunca murió. A lo largo del tiempo, ha enviado varios documentos y hasta presentó una demanda federal en 2019, pero nada ha funcionado.

“No sé cómo va a funcionar esto. Sigo abogando y luchando, y cuando digo luchar, lo hago dentro de mi espíritu. A veces quiero rendirme, pero mi fe es demasiado fuerte. No me importa si me toma 20 años, seguiré haciendo lo que tengo que hacer para corregir esta situación, no solo para mí sino para los demás”, comentó a ‘KSDK’.