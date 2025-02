Mujer ganó premio mayor en un tragamonedas, pero el casino se negó a pagarle por un detalle

María Fernanda (nombre ficticio), una turista que visitaba la ciudad de Salto, en Uruguay, vivió una inesperada situación en un casino local, cuando intentó reclamar el premio mayor de una máquina tragamonedas.

A pesar de que la pantalla de la máquina indicó que había ganado el premio mayor, el establecimiento le negó el pago y argumentó que el sistema no había emitido el comprobante correspondiente.

La alegría de la mujer pronto se convirtió en enojo. Foto: Ilustrativa / Shutterstock (Shutterstock/Shutterstock)

Esta mujer de 36 años, casada con un empresario de la construcción, explicó que no es una jugadora frecuente. En sus vacaciones anuales en Salto, acompañaba a su suegra al casino, aunque sus propias apuestas son esporádicas. “Trabajamos todo el año y luego vamos unos 10 días a Salto a descansar junto con mis suegros. A ellos les gusta mucho esa ciudad”, expresó.

El momento del premio

La noche del sábado 8 de junio, María Fernanda y su suegra ingresaron a la sala de juegos de un hotel en Salto, donde operan tragamonedas administradas por la Dirección General de Casinos. En un momento, la mujer se alejó de su familiar y comenzó a apostar en otra máquina.

“En un momento, una de las máquinas me muestra en la pantalla que había ganado un premio y se detuvo. Un vecino me dijo que había sacado el premio mayor”, relató.

Al darse cuenta de su aparente triunfo, intentó llamar a su esposo para contarle, pero no obtuvo respuesta.

Ante la emoción del momento, contactó a su suegro y le pidió que fuera al casino. Sin embargo, el hombre no le creyó de inmediato y tomó el asunto con humor. “Cuando llegaron mis familiares, yo estaba en una disputa con una funcionaria del casino que me decía que había ganado el premio, pero que la máquina no se abrió”, explicó la jugadora.

En el casino dicen que la máquina nunca emitió el tiquete del premio. Foto: Ilustrativa / Shutterstock (Shutterstock/Shutterstock)

La negativa del casino y la denuncia legal

El casino argumentó que la máquina presentó un fallo y que el premio no era válido, ya que no se generó el ticket correspondiente para su cobro. Además, que el valor ganado no era el real.

María Fernanda insistió en que se revisaran las cámaras de seguridad y se informara a la Dirección General de Casinos en Montevideo para aclarar la situación, pero su solicitud no fue atendida.

“Los funcionarios no me querían pagar el premio. Reiteraban que la máquina no había emitido ningún ticket que generara dicho pago”, sostuvo.

Asesorada por el abogado Adrián Báez, la turista presentó una denuncia penal contra la Dirección de Casinos, una acción que fue confirmada por la Policía. “Yo voy a seguir con esto hasta que me paguen. Mi abogado ya firmó esos documentos. Ayer presenté denuncia contra la Dirección General de Casinos y sus funcionarios”, afirmó.

Desde la Dirección Nacional de Casinos informaron que se inició una investigación interna para analizar lo sucedido. Una fuente del organismo explicó que no se pagó el premio porque “en caso contrario, se hubiera pagado (a la apostadora) lo que emitiera la máquina”.

Por otro lado, una fuente del hotel donde opera el casino mencionó que evalúan tomar acciones legales contra María Fernanda, debido a que en redes sociales la empresa ha sido señalada como responsable de no pagar el premio, a pesar de que la administración de las tragamonedas está a cargo de la Dirección General de Casinos.