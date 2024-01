Mujer molesta: “Acepté hacer tríos con mi mejor amiga y mi novio, y ahora ella está embarazada de él”

Una mujer, de 30 años, del Reino Unido, que no quiso identificarse, decidió enviar una carta a Deidre Sanders, conocida como “consejera del amor” especializada en relaciones para el tabloide británico The Sun. Quería encontrar una solución a un “gran problema”, literalmente.

La mujer decía que tenía una amiga, de 31 años, que las dos habían crecido juntas y que la amiga siempre había hablado de querer hacer tríos: “Cuando lo mencionó, le dije que estaba bromeando con la persona adecuada. Pero, desde luego, no pensé mucho en ello. Luego, cuando empecé a salir con ella, me dejó claro que pensaba que sería nuestra ‘tercera persona perfecta’”, explica.

Acepté hablar con mi novio. Al principio se mostró escéptico, pero luego pasamos una noche en nuestro piso, mi amiga y yo ‘trabajamos’ en ello, y acabamos todos juntos en la cama”, prosiguió. La mujer dijo que todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero en Nochebuena, su amiga se presentó sin avisar.

(Shutterstock)

“Sacó un test de embarazo del bolso y me enseñó el resultado positivo. Al principio me alegré, pero luego me sorprendí al darme cuenta de que el bebé era de mi novio. Tanto él como yo esperábamos que considerara la opción del aborto, y él estaba dispuesto a correr con los gastos”, reveló.

Sin embargo, su amiga rechazó la idea de abortar, revelando un antiguo deseo de ser madre: “Incluso mencionó que pensaba que no me molestaría demasiado, ya que habíamos acordado el trío. Sin embargo, supuse que tomaba la píldora anticonceptiva. Ahora no para de enviarme fotos de pisos o casas que podríamos alquilar juntos. Eso es lo último que quiero. ¿Cómo voy a afrontar esta situación que me está afectando profundamente?”, preguntó.