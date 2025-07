Mujer pasó de vivir su luna de miel soñada a una pesadilla inesperada tras ser arrestada. (Freepik/Freepik)

La felicidad se convirtió en angustia para Ward Sakeik, una joven palestina de 22 años, quien fue detenida por agentes de inmigración al regresar de su luna de miel.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de febrero de 2025, en el Aeropuerto Cyril E. King, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos; sin embargo, es hasta ahora que su caso ha tomado relevancia.

La razón de la detención fue por una orden de deportación vigente.

Ward es de origen palestino y nació en Arabia Saudita. Llegó a Estados Unidos a los ocho años, y aunque solicitó asilo, su petición fue rechazada en 2014, lo que generó una orden de deportación y la mantuvo bajo supervisión hasta su reciente arresto.

Ward Sakeik y Taahir Shaikh vivieron un gran sueño con su luna de miel y ahora están en una pesadilla. (El Tiempo Colombia/El Tiempo)

Ward y su esposo, Taahir Shaikh (28) viajaron a las Islas Vírgenes de Estados Unidos para celebrar su unión y antes de partir, consultaron con diversas autoridades, que les confirmaron que no habría inconvenientes para viajar, al tratarse de un territorio estadounidense.

Sin embargo, al intentar regresar a su residencia en Arlington, Texas, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) interpretaron que Sakeik había “salido técnicamente del país” al volar sobre aguas internacionales y cruzar una zona fuera del espacio aduanero de Estados Unidos.

Esta interpretación permitió que se reactivara su orden de deportación pendiente. Desde ese día, la joven permanece bajo custodia federal en el Centro de Detención El Valle, en el sur de Texas, donde lleva más de cuatro meses detenida.

Ward Sakeik y Taahir Shaikh no han podido disfrutar de su matrimonio. (El Tiempo Colombia/El Tiempo)

La situación de Sakeik se ha complicado aún más debido a su estatus de apátrida (no posee la ciudadanía de ese país debido a que la legislación saudí no concede nacionalidad a los hijos de extranjeros no saudíes).

Pocos días después de su arresto, el ICE intentó deportarla a Israel, pero el vuelo fue cancelado debido a la tensión y los conflictos militares en Medio Oriente.

Taahir, su esposo, la ha visitado en 18 ocasiones y ha solicitado la residencia permanente (green card) para Ward, pero por ahora sigue en evaluación.

Por su parte, Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del ICE, explicó a ABC News que la detención de Sakeik no fue una operación dirigida por su agencia, sino que ella “decidió salir del país y fue detectada por CBP al intentar reingresar al territorio continental”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que Sakeik agotó todas sus vías legales para permanecer en Estados Unidos.