Mujer pensó que se había desgarrado el hombro y los médicos le dieron analgésicos: tenía cáncer terminal

En octubre de 2023, Claire Turner, de 43 años, sintió un fuerte dolor en el brazo cuando, desde al asiento del pasajero, intentó pasarle un pan a su hija que estaba sentada en la silla de atrás.

La mujer creyó que se había desgarrado el hombro, pero resultó ser uno de los primeros indicios de un cáncer terminal.

La recuperación de Claire Turner avanza muy bien. Foto: El Tiempo

De acuerdo con ‘Daily Mail’, los médicos creyeron que se trataba de un ligamento desgarrado, le dieron analgésicos y le recomendaron que se fuera a casa a descansar. No obstante, semanas después, Turner vio que la parte superior de su hombro tenía una hinchazón del tamaño de una moneda.

Con el tiempo, siguió creciendo y el dolor se volvió tan insoportable que la mujer ya no podía levantar su bolso ni usar sostén.

Luego de varias consultas con profesionales de la salud, en enero de 2024, Turner se realizó una biopsia de la masa que ya medía siete centímetros. Los resultados revelaron que tenía un melanoma maligno cutáneo.

“El cáncer se diseminó a otras partes del cuerpo, como el encéfalo, la médula espinal, el pulmón, el hígado, el tubo gastrointestinal, el hueso, el músculo y los ganglios linfáticos lejanos. Es posible que el cáncer se haya diseminado a lugares de la piel alejados del sitio original”, explicó el Instituto Nacional del Cáncer sobre los melanomas en estadio IV, como el de ella.

La mujer usó muchas cámaras de bronceo en su juventud y eso pudo ser un factor para que desarrollara el cáncer. Foto: El Tiempo

Además, según Mayo Clinic, un melanoma es un tipo de cáncer de piel que empieza en las células que producen el pigmento que le da el color a la piel, los melanocitos.

“El melanoma generalmente comienza en la piel que suele estar expuesta al sol. Esto incluye la piel de los brazos, la espalda, la cara y las piernas. El melanoma también se puede formar en los ojos. En raras ocasiones, puede ocurrir dentro del cuerpo, como en la nariz o la garganta”, agregó el portal médico.

El medio británico ‘The Sun’ reveló que la mujer usó con frecuencia cámaras de bronceo a sus 20 años. De acuerdo con la Sociedad irlandesa contra el cáncer, una sola sesión en estos aparatos, que utilizan rayos de luz ultravioleta, pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de piel de células escamosas en un 67 por ciento, cáncer de piel de células basales en un 29 por ciento y las probabilidades de sufrir melanoma pueden aumentar en un 20 por ciento.

LEA MÁS: Detienen a madre de niña asesinada por su padrastro, que incendió casa para ocultar crimen

¿Qué pasó con Claire?

“Salí sabiendo que era la etapa cuatro. El médico dijo que tenía un 50/50 de posibilidades de salir del otro lado de esto. Al instante me sentí bien, pensé: ‘Aceptaré esas probabilidades y las seguiré y estaré bien’”, contó al diario británico.

Después de tanta incertidumbre, la mujer reveló que se sintió aliviada de saber qué era lo que tenía y poder someterse a un tratamiento.

La hinchazón empezó a desaparecer con el tratamiento. Foto: El Tiempo

‘The Sun’ relató que Claire recibió tres rondas de inmunoterapia para reducir sus tumores, pero se vio obligada a suspenderla en agosto después de que le causó inflamación en la glándula pituitaria y el nervio óptico.

Además, su último escaneo en agosto arrojó buenos resultados, pues la mayoría de tumores se habían ido.

“Había enfermedad en cinco secciones de mi hígado, ambos muslos, mis glúteos, mis ganglios linfáticos, alrededor de mi hombro y también a ambos lados de mi clavícula”, agregó.

Para finalizar, la mujer se siente optimista sobre su recuperación y recomendó a las demás personas asistir a chequeos médicos y revisar su piel para prevenir este tipo de diagnósticos.

“Se trata de conocer el daño que los rayos ultravioleta causan en la piel. Todavía me siento afuera, pero me siento a la sombra. Uso un sombrero o no tengo los hombros descubiertos, solo se trata de saber cómo protegerse. Es fundamental no utilizar cámaras de bronceo y no quemarse. El daño solar me ha causado cáncer y se podría haber evitado”, concluyó.