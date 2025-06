Mujer se puso un chip en el cerebro para combatir la depresión y el resultado es impresionante

Mujer se sometió a una operación para la depresión y el resultado ha llamado la atención. (Shutterstock)

La depresión ha tomado gran relevancia en los últimos años, ya que se ha convertido en una condición cada vez más común en todo el mundo.

Aunque aún no existe una cura definitiva, se han desarrollado diversos tratamientos médicos y tecnológicos para combatir este diagnóstico y mejorar la calidad de vida de quienes lo enfrentan.

LEA MÁS: Joven cuenta que le negaron la visa de Estados Unidos después de solo tres preguntas, ¿cuáles fueron?

Un caso que ha llamado mucho la atención es el de Lorena Rodríguez, una mujer colombiana de 34 años, quien se sometió a una cirugía neurológica pionera en el Hospital Internacional de Colombia, esto mientras estaba despierta.

El procedimiento consiste en la instalación de un chip en el cerebro.

Lorena es directiva de una importante empresa en España, pero una tristeza inexplicable que no podía quitarse desde que tenía 19 años la llevó a tomar esta decisión.

LEA MÁS: Católicos están indignados y estallaron por lo que le hicieron a una figura de la Virgen

“La depresión me estaba consumiendo, no es de voluntad, es como un cáncer, son enfermedades invisibles o mentales que han sido subestimadas. Después de una búsqueda enorme encontré al doctor William y me propuso estimular mi cerebro con cuatro electrodos donde están las emociones”, contó la paciente.

La operación fue realizada por un neurocirujano muy reconocido: William Omar Contreras.

LEA MÁS: La nueva vida del “preso más guapo del mundo” que cumplió su condena y se volvió una celebridad

“Imagínate que tu cerebro es una ciudad de noche. La alegría, la motivación, el placer… son barrios iluminados. En una persona con depresión mayor, muchos de esos barrios se quedan sin luz", explicó el especialista.

El procedimiento consiste en la instalación de un chip en el cerebro que envía impulsos a zonas del cerebro para devolver la energía a esos lugares a los que no llega.

Lorena ha notado cambios después de la operación. (El Tiempo Colombia/Captura)

Tras someterse a la operación, Lorena ha ido notando cambios y se ha sentido mejor y aunque esto es apenas el inicio del proceso, ha ido aprendiendo a ver las cosas de una manera no tan trágica.

Según contó, empezó a ver resultados a las semanas, pero los mayores cambios podrían notarse en dos años, lo cual varía de un paciente a otro.

Por ahora, continúa con sus tratamientos para la depresión, pues el doctor señaló que la cirugía, aunque ayuda, no reemplaza los medicamentos ni las terapias.

“Hablamos de una mejoría del 50%. Eso quiere decir que, si una persona tenía 100 días malos, ahora tendrá 50. Es una gran diferencia. No es curación mágica, pero sí una mejora real y profunda”.

“Hay muchas personas que no tienen ni idea de que esto existe. Viven con sufrimiento profundo o incluso llegan al suicidio sin saber que hay opciones reales de ayuda”.