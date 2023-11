Mujer se topó tres osos en un bosque mientras hacía ejercicio y no van a creer cómo los espantó

Una joven compartió cómo fue su sorpresivo encuentro con una familia de animales en un sendero de California.

Usuarios de redes le criticaron que siguiera caminando en dirección a los osos. Foto: Tomada de GDA/La Nación/Argentina

La mujer corría por un angosto camino en Sierra Madre, ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles, cuando tres osos comenzaron a perseguirla.

Los videos que registró se convirtieron en la evidencia que publicó en sus redes sociales. Sin embargo, aunque tuvo un gran impacto, la comunidad virtual tuvo opiniones encontradas.

La usuaria de la popular red social, que se identifica como Laura y publica en la cuenta @_lauragold, suele mostrar su afición por los deportes de aventura en sus posteos.

Sin embargo, en esta ocasión la adrenalina invadió su cuerpo ante un inesperado encuentro con una mamá oso y sus dos cachorros en Mount Wilson, un pico en las montañas de San Gabriel, en Los Ángeles.

El pasado 8 de noviembre, la joven publicó un clip en Instagram en el que se puede escuchar su voz agitada al darse cuenta del enorme oso enfrente de ella.

LEA MÁS: Fue a una terapia de rodilla y terminó muerto: “No tenemos una explicación lógica”

“El episodio de aventura conmigo de hoy se llama ‘Bear Encounter’ (Encuentro con osos)”, se lee en la descripción del clip, que a la fecha acumula 98.000 Me Gusta y de 2000 comentarios.

La usuaria explicó que mientras corría sola por el sendero de terracería, se encontró a solo unos 10 centímetros de una mamá osa, esto después de girar por una esquina con un punto ciego. Para evitar chocar con el animal, se detuvo lo más rápido posible y casi termina deslizándose por la montaña en su intento de evasión.

“Ya había visto a los cachorros, así que sabía que no estaba a salvo. Usé todos los trucos del libro (excepto spray de oso) y nada funcionó. Mamá osa continuó moviéndose hacia mí hasta que otro excursionista vino de atrás y me ayudó a asustarlos”, se puede leer en la historia que compartió. Su historia ha recibido una gran cantidad de reacciones, pero no todas positivas.

“Pregunta honesta... ¿Por qué sigues caminando en esa dirección?”; “Acercarse a ellos nunca es una buena idea”; “La gente haría cualquier cosa por un video de Instagram, incluso caminar en dirección al peligro”; “Sí, vibraciones de CA en este video. Deja de acercarte a animales salvajes en caminatas solo para conseguir un video. Es su casa, si te atacan, serán sacrificados”; “Dime por qué continuaste caminando detrás de los osos”, fueron algunos de los comentarios.

La realidad tras el video

LEA MÁS: Hombre muere en montaña, encuentran el cuerpo meses después y lo que hizo su perro todo ese tiempo es de no creer

Al respecto, la usuaria de Instagram explicó que caminar hacia los osos “fue la solución en esta situación”, ya que al acercarse, ellos se alejaron.

En otros clips se puede escuchar cómo trató de ahuyentar a la mamá y sus cachorros con rugidos y al silbar. Además, también se aprecia a un corredor acercándose a la familia de estos animales, que finalmente se aleja para tomar otro camino.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California indica que los osos negros brindan muchos beneficios ecosistémicos y son una parte importante de la biodiversidad del estado.

Esta especie es la única en vida salvaje que se puede encontrar por los senderos y montañas de la entidad. Sin embargo, tiene colores diferentes, desde negro sólido hasta tonos de marrón y tostado.