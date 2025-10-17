Mujer vivió 27 años encerrada por sus padres adoptivos en un cuarto lleno de juguetes en Polonia

La mujer polaca fue hallada en un cuarto lleno de peluches, juguetes y objetos de su infancia. (Reproducción/Reproducción)

El hallazgo de Mirella, una mujer polaca de 42 años que habría pasado 27 años encerrada por sus padres adoptivos en la ciudad de Świętochłowice, al sur de Polonia, conmocionó al país y al mundo.

Según reportó Extra, de O Globo, el pequeño cuarto donde vivía estaba lleno de juguetes, peluches y libros infantiles, como si el tiempo se hubiera detenido desde que tenía 15 años.

Sobre un sofá donde dormía se apilaban muñecos y figuras de su infancia. En una repisa, los rescatistas encontraron libros para niños y un peluche del Pato Donald. A un costado, una pequeña mesa servía como comedor, donde Mirella solía hacer sus comidas diarias.

Denunciada como desaparecida, pero nunca salió de casa

El edificio en Świętochłowice donde vivía Mirella, al sur de Polonia. (Reproducción/Reproducción)

En 1998, cuando tenía 15 años, los padres adoptivos de Mirella reportaron su desaparición. Afirmaron que la adolescente había huido para reencontrarse con sus padres biológicos. Sin embargo, la verdad era mucho más oscura: Mirella nunca había salido del apartamento.

Durante casi tres décadas, vivió aislada del mundo exterior. Solo fue rescatada en julio de 2025, aunque el caso se hizo público recién este mes. La madre adoptiva negó haberla mantenido cautiva, asegurando que “solían salir juntas y visitar amigos en el jardín”, aunque no recordó cuándo fue la última vez. Vecinos y antiguas amigas, en cambio, declararon no haberla visto desde hacía más de 25 años.

Un rescate inesperado

Autoridades rescataron a Mirella tras una alerta vecinal que permitió descubrir el cautiverio. (Reproducción/Reproducción)

La policía llegó al lugar tras recibir la denuncia de una vecina que escuchó una fuerte discusión. Cuando los agentes entraron al apartamento, vieron a Mirella salir de su habitación. A pesar de sus visibles problemas para caminar, insistió en que no necesitaba ayuda.

El oficial a cargo, preocupado por su estado, pidió una ambulancia. Fue entonces cuando se reveló la magnitud de la historia. Según Łukasz Pach, director del Servicio Médico de Emergencia en Katowice, “mientras la transportábamos al hospital, la paciente nos contó que no salía de casa hacía más de 20 años”.

Los médicos descubrieron que Mirella sufría una grave infección y estaba a pocos días de morir si no recibía atención urgente. Desde entonces, permanece bajo cuidado médico y psicológico.

Después del rescate, Mirella recibe atención médica y apoyo psicológico para recuperarse. (Reproducción/Reproducción)

Una vida perdida entre paredes

Un voluntario que participa en la campaña de ayuda a Mirella explicó que ella “no tiene documentos, nunca fue al médico ni a la escuela en más de dos décadas”. Agregó que la mujer “dice sentirse atrapada en el tiempo, sin conocer cómo ha cambiado su ciudad y sin haber dado nunca un paseo o mirado por la ventana”.

Las autoridades polacas investigan a los padres adoptivos por violencia familiar, privación ilegal de libertad y negligencia grave. Los fiscales evalúan también la posibilidad de que otras personas hayan participado en el encubrimiento.

Un caso que sacude a Polonia

El descubrimiento generó un intenso debate en Polonia sobre los mecanismos de control social y el papel de las instituciones. Especialistas en derechos humanos consideran el caso una de las peores formas de aislamiento doméstico registradas en el país.

Mientras la investigación avanza, Mirella intenta adaptarse a la libertad después de casi tres décadas sin contacto con el exterior. Médicos que la atienden aseguran que su recuperación física y emocional tomará años.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información fue tomada de Extra, de O Globo, medio de GDA.