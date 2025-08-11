Murió el precandidato presidencial Manuel Uribe, baleado hace dos meses en un acto político

El senador Miguel Uribe Turbay falleció este lunes. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Miguel Uribe Turbay, senador y aspirante a la presidencia de Colombia, quien había recibido un disparo en la cabeza durante un atentado ocurrido el 7 de junio en Bogotá, falleció este lunes, así lo informó su esposa, María Claudia Tarazona.

“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti“, escribió Tarazona en sus redes sociales. Y agregó: “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, junto con una foto de ambos.

Miguel Uribe estuvo internado en el hospital. (Shutterstock/Shutterstock)

Según el medio El Clarín, Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estuvo hospitalizado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá. Allí fue operado en varias ocasiones y, pese a registrar una leve mejoría en algún momento, su estado crítico no pudo superarse.

El sábado pasado, el centro médico donde estaba había dado a conocer que el político había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que agravó su estado de salud.