Internacionales

Murió el precandidato presidencial Manuel Uribe, baleado hace dos meses en un acto político

Manuel Uribe tenía meses internado en el hospital

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
El senador Miguel Uribe Turbay en el Senado de Colombia en Bogotá el 14 de mayo de 2025. El candidato presidencial falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada de este 11 de agosto. Fotografía:
El senador Miguel Uribe Turbay falleció este lunes. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Miguel Uribe Turbay, senador y aspirante a la presidencia de Colombia, quien había recibido un disparo en la cabeza durante un atentado ocurrido el 7 de junio en Bogotá, falleció este lunes, así lo informó su esposa, María Claudia Tarazona.

“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti“, escribió Tarazona en sus redes sociales. Y agregó: “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, junto con una foto de ambos.

LEA MÁS: Familia de Miguel Uribe, político atacado en Colombia, ya había vivido una tragedia similar

Miguel Uribe Turbay, precandidato a la presidencia de Colombia. Víctima de intento de asesinato en junio 2025
Miguel Uribe estuvo internado en el hospital. (Shutterstock/Shutterstock)

Según el medio El Clarín, Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estuvo hospitalizado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá. Allí fue operado en varias ocasiones y, pese a registrar una leve mejoría en algún momento, su estado crítico no pudo superarse.

LEA MÁS: ¿Cómo está el senador colombiano Miguel Uribe tras el brutal atentado? Esto se sabe hasta ahora

El sábado pasado, el centro médico donde estaba había dado a conocer que el político había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que agravó su estado de salud.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Manuel Uribemurió Manuel Uribeprecandidato presidencialbalacera Manuel Uribe
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.