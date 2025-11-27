Internacionales

NASA alista arriesgada misión para evitar catástrofe en la Tierra en 2026

La agencia espacial prepara una operación con tecnología privada para evitar que el observatorio Neil Gehrels Swift se estrella contra la Tierra en 2026.

Por La Nación / Argentina / GDA

La NASA confirmó que prepara una misión especial para evitar que el observatorio Neil Gehrels Swift se estrelle contra la Tierra a finales de 2026, luego de detectarse su caída orbital acelerada.

Una operación inédita para desviar el observatorio Swift

Cohete Pegasus XL, clave para desviar el observatorio Swift. (Gemini /Gemini)

En las últimas horas, la agencia espacial reveló que contrató a la empresa privada Katalyst Space Technologies para realizar el lanzamiento de un cohete Pegasus XL desde el avión L-1011 Stargazer, operado por Northrop Grumman. El objetivo es alcanzar el observatorio, sujetarlo mediante una nave robótica y devolverlo a una órbita estable.

El observatorio, dedicado por casi dos décadas al estudio de los rayos gamma, ingresó en un proceso de caída lenta que generó alertas por el riesgo potencial de impacto. Según la NASA, sin intervención humana el equipo podría tocar territorio terrestre a finales del próximo año, sin que se hayan especificado posibles zonas.

Shawn Domagal-Goldman, director interino de la División de Astrofísica, indicó que la misión ocurre “en una carrera contrarreloj” por el avance del deterioro orbital. Por su parte, Ghonhee Lee, director ejecutivo de Katalyst, señaló que el Pegasus XL es “el único vehículo capaz de cumplir con la órbita, el cronograma y el costo”.

Northrop Grumman confirmó que el avión Stargazer cuenta con el hardware listo, aunque todavía deben completarse pruebas, integración y desarrollo de la trayectoria. El plan ya es oficial y contempla una ventana de lanzamiento para 2026. Kieran Wilson, vicepresidente de tecnología de Katalyst, aseguró que ajustarán la misión según evolucione la caída del satélite.

El observatorio Neil Gehrels Swift enfrenta un descenso crítico hacia la Tierra. (Canva /Canva)

Nota realizada con ayuda de IA

