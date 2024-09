Nasa vigila meteorito del tamaño de un estadio de fútbol que podría amenazar a la Tierra

Según la NASA, existen tres meteoritos que serían peligrosos para la vida en la Tierra. Este objeto celeste, bautizado como 2024 ON, mide aproximadamente 350 metros de largo y 180 metros de ancho.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) sigue de cerca el paso de un asteroide calificado como “potencialmente peligroso” , que se aproxima a la Tierra. Este objeto celeste, bautizado como 2024 ON, mide aproximadamente 350 metros de largo y 180 metros de ancho, con dimensiones superiores a las estimaciones iniciales. Para dar una referencia, la roca espacial tiene un tamaño comparable al de un estadio de fútbol.

Como informó Fox News , el asteroide se encuentra a una distancia de 621.000 millas (aproximadamente 999.400 kilómetros) de la Tierra , un margen que, si bien no representa un riesgo inmediato, es considerado cercano en términos astronómicos. Davide Farnocchia , un ingeniero del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA , explicó que este tipo de eventos, donde un asteroide de estas dimensiones se acerca a nuestro planeta, suceden con una frecuencia de entre cinco a diez años. La última vez que un meteorito significativo ingresó a la atmósfera terrestre fue en 2013, cuando impactó en la región de Chelyabinsk, en Rusia.

La última vez que un meteorito significativo ingresó a la atmósfera terrestre fue en 2013, cuando impactó en la región de Chelyabinsk , en Rusia. En esa ocasión, el meteorito provocó una onda expansiva que causó numerosos daños materiales. Sin embargo, Farnocchia aclaró que un objeto del tamaño de 2024 ON no colisiona con la Tierra desde épocas prehistóricas.

¿Cuál es el nivel de amenaza real?

A pesar de ser considerado un “objeto potencialmente peligroso”, la NASA confirmó que no hay riesgo de impacto en el futuro cercano. El asteroide debería acercarse a unos cientos de millas para convertirse en una amenaza directa . “Evaluamos no solo la posibilidad de colisión para los próximos días, sino también para los próximos cien años”, explicó Farnocchia. Y, según los cálculos, no existe ningún riesgo de impacto en ese período. A pesar de ser considerado un “objeto potencialmente peligroso”, la NASA confirmó que no hay riesgo de impacto en el futuro cercano (Imagen de la NASA)

Sin embargo, no será el único objeto que pasará relativamente cerca de la Tierra en los próximos días. Hay otros cuerpos rocosos que se encuentran a distancia que varían entre 1,1 y 3,9 millones de millas (1,7 millones y 6,2 millones de kilómetros), ninguno comparable con el 2024 ON. Entre ellos, el más grande es el 2013 FW13, con un diámetro aproximado de 510 pies, que cruzará cerca de la Tierra el miércoles.

Otros peligros

La NASA cuenta con un sistema llamado Asteroid Watch Dashboard, que se encarga de monitorear y rastrear asteroides y cometas que podrían acercarse a nuestro planeta. Esta plataforma proporciona información en tiempo real sobre el tamaño, la velocidad y la distancia de estos objetos respecto a la Tierra.

“El tablero muestra los próximos cinco acercamientos a la Tierra a una distancia de 4,6 millones de millas (7,5 millones de kilómetros o 19,5 veces la distancia a la Luna); un objeto de más de 150 metros que pueda aproximarse a la Tierra a esta distancia se denomina objeto potencialmente peligroso”, dice el sitio web de la NASA. La NASA cuenta con un sistema llamado Asteroid Watch Dashboard, que se encarga de monitorear y rastrear asteroides y cometas que podrían acercarse a nuestro planeta.

A pesar de que 2024 ON no representa una amenaza inmediata para la Tierra, su cercanía y sus dimensiones hacen que sea vigilado de manera constante. En el caso de que en el futuro se identifique un asteroide con una trayectoria que pueda significar un riesgo real, la NASA cuenta con protocolos de defensa y estrategias para mitigar posibles impactos.

La importancia de monitorear estos cuerpos celestes radica en la posibilidad de prevenir eventos similares al de Chelyabinsk o incluso más devastadores, aunque las probabilidades de colisiones de gran magnitud son bajas.