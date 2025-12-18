Navidad a la parrilla: claves para elevar el asado familiar en diciembre

En Colombia, la Navidad también se celebra alrededor del fuego. El asado navideño se consolida como uno de los rituales más arraigados del fin de año y expertos en parrilla aseguran que, con planificación y técnica, es posible llevar esta tradición familiar a un nivel gourmet.

El carbón es clave

Especialistas de Weber, marca referente en asadores, señalan que toda buena experiencia comienza antes de encender el carbón.

La organización de insumos, la definición del menú y el cálculo adecuado de cantidades permiten disfrutar del encuentro sin contratiempos, especialmente en celebraciones en las cuales se reúnen varias generaciones.

La carne de res sigue siendo una de las más apetecidas para la parrilla, aunque los expertos destacan que casi cualquier preparación puede adaptarse al asador.

Cortes grandes como pavo, lomo o pernil se benefician de la cocción indirecta, mientras que opciones tradicionales como punta de anca, chatas o chicharrón destacan con fuego directo. El control de temperatura y un precalentamiento adecuado son claves para el resultado final.

Elegir el asador correcto

Para reuniones numerosas, se recomiendan asadores de 22 o 26 pulgadas en carbón o modelos de mayor área de cocción a gas.

Más allá del tamaño, los especialistas resaltan cinco criterios esenciales: materiales de calidad, eficiencia energética, control preciso de temperatura, facilidad de limpieza y versatilidad.

En cuanto al combustible, el carbón sigue siendo el favorito en Colombia por su sabor ahumado y su valor cultural. El gas ofrece rapidez y comodidad, mientras que el pellet gana terreno por sus aromas a madera y técnicas de ahumado.

Errores comunes y detalles que marcan la diferencia

Entre los errores más frecuentes figuran el uso de líquidos inflamables, parrillas mal precalentadas y falta de control del fuego. Los expertos recomiendan evitar químicos, limpiar la parrilla antes de cocinar y utilizar la tapa para aprovechar la convección. Accesorios como termómetros, roticeros y sistemas de control inteligente ayudan a mejorar precisión y seguridad.

Las cifras respaldan la tendencia: durante diciembre y enero se registra un aumento en la venta de asadores y accesorios, impulsado por las celebraciones en casa y el valor simbólico del asado como espacio de unión familiar.

