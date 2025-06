Negaron atención a joven por su edad y ahora su cáncer de páncreas es etapa 4: “Incurable y demasiado tarde”

A la joven le habían dicho que no era nada grave. Foto La nación argentina (la nación argen/la nación argentina)

Una historia que genera profunda indignación y enciende las alarmas sobre los criterios de diagnóstico en el sistema de salud es la de Kanisha Collins.

Ella es una joven madre británica de solo 24 años, ha denunciado públicamente una situación devastadora: fue diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa 4 después de que los médicos, según su testimonio, se negaran a investigar a fondo sus síntomas por considerar que era “demasiado joven” para una enfermedad así.

La odisea de un diagnóstico tardío

La pesadilla de Kanisha comenzó en diciembre, cuando fue ingresada al hospital Real de Chesterfield por pancreatitis. En ese momento, se le detectó una masa en su páncreas. Sin embargo, los especialistas, en contacto incluso con un centro oncológico, la calificaron repetidamente como “benigna” y desestimaron cualquier preocupación.

Pese a que el dolor de Kanisha se intensificaba, una nueva tomografía en febrero confirmó que la masa persistía y un coágulo de sangre en la zona había empeorado. Aun así, y de forma crucial, no se le ordenó una biopsia.

La cruel verdad: cáncer en etapa 4

El devastador diagnóstico llegó el 19 de mayo, solo después de que Kanisha fuera trasladada de urgencia a otro hospital. Allí, los médicos finalmente detectaron nuevas lesiones, esta vez en su hígado, lo que los llevó a realizar la biopsia. La confirmación fue un golpe demoledor: cáncer de páncreas en etapa 4, con metástasis hepática.

Kanisha está convencida de la razón detrás de la prolongada espera y la falta de pruebas: “Esto fue todo porque no quisieron analizar la masa en mi páncreas, porque no creían que alguien de mi edad pudiera tener cáncer de páncreas”, declaró al Daily Mail. Su frustración es palpable: “Me han fallado ambos hospitales de alguna manera... No lo hicieron por mi edad. Desafortunadamente, cuando me lo dijeron, ya era demasiado tarde e incurable”, expresó, sintiendo que fue discriminada por su juventud.

Sueños rotos y una lucha por el tiempo

Esta noticia ha destrozado los planes de Kanisha. Su hija Amaya acababa de cumplir dos años y su boda con Mason estaba a la vuelta de la esquina; de hecho, la ceremonia coincidió con el final de su primera semana de quimioterapia. “Me siento con el corazón roto, porque tengo una hija de dos años en casa... tenía muchas cosas que esperar en el futuro. Pero eso, lamentablemente, se ha truncado”, confesó.

Su padre, Dean, la acompaña en este difícil camino. Kanisha es enfática en su crítica: “El cáncer (los diagnósticos) nunca deberían basarse en la edad de una persona. Siempre se debe hacer la prueba, sin importar qué tan joven seas.” Ella revela que su tipo de cáncer es genético, lo que implicará futuras pruebas para su hija.

A pesar del desalentador panorama, Kanisha mantiene una actitud valiente. “Estoy con quimioterapia, estoy cansada, es difícil, pero tengo que ver el lado positivo: que la quimio reduzca el tamaño del tumor y me dé más años de vida”.

Campaña de apoyo y un deseo para el futuro

Para brindarle momentos de calidad con su familia y aliviar preocupaciones económicas, su padre lanzó una campaña en GoFundMe. Kanisha sueña con unas vacaciones en Cornwall, su lugar favorito, y si la quimio funciona, llevar a su hija a un viaje fuera del país.

Sobre el cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas es un tipo de cáncer que se desarrolla en el órgano detrás del estómago. Es conocido por ser difícil de detectar en etapas tempranas porque rara vez presenta síntomas hasta que se ha extendido. Los factores de riesgo incluyen tabaquismo, diabetes tipo 2 y antecedentes familiares.

Síntomas comunes pueden ser pérdida de peso y dolor abdominal o de espalda. Dado que a menudo se diagnostica tarde, es uno de los cánceres más desafiantes de tratar.