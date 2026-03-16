Niño pierde a su mamá y a su hermano en accidente de tránsito cuando iban a celebrar su cumpleaños

Lo que debía ser un día de celebración terminó en tragedia para Kennet Alejandro Gutiérrez, un niño que cumplía 13 años cuando ocurrió el accidente que le quitó la vida a su madre y a su hermano menor, en Honduras.

Según información de medios hondureños, el menor compartió un desgarrador relato tras el siniestro ocurrido en Potrerillos, Cortés, mientras la familia viajaba rumbo a las playas de Omoa para celebrar su cumpleaños.

Un cumpleaños que terminó en tragedia

La familia, originaria de Arenales, Chinacla, Marcala (La Paz), había organizado una excursión para celebrar el cumpleaños del menor.

Sin embargo, al llegar a la zona de Potrerillos, en el norte del país, el vehículo en el que viajaban sufrió un grave accidente de tránsito que terminó con consecuencias fatales.

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En el percance fallecieron Hilda Esther Gutiérrez, madre del menor, y su hermano Leandro Pineda Gutiérrez, de apenas seis años.

El niño Kennet Alejandro Gutiérrez relató la tragedia que vivió el día de su cumpleaños. (Tomada de X Diario El País Honduras/Tomada de X Diario El País Honduras)

El relato del niño

Entre lágrimas y visiblemente afectado, el menor expresó palabras que han conmovido a la comunidad.

“Justo hoy que cumplo mis trece años, mi mami muere”, dijo Kennet Alejandro, a medios locales.

El niño también contó que antes del accidente había notado algo extraño en el comportamiento del conductor.

Según relató, el chofer del vehículo que habían contratado parecía cansado y en algunos momentos daba la impresión de quedarse dormido al volante.

Investigaciones en curso

Informes preliminares indican que el conductor habría viajado a exceso de velocidad y presuntamente en estado de ebriedad, lo que habría provocado la colisión.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) detuvieron al chofer y ahora investigan las causas exactas del accidente.

Varias personas resultaron heridas

Tras el siniestro, unidades del 911 y del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia.

Los equipos de rescate auxiliaron a al menos 10 personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula.

El caso ha generado conmoción en la comunidad debido a la tragedia que vivió el menor el mismo día en que celebraba su cumpleaños.

#MNTV❗️ Cumplía 13 años… pero perdió a su mamá y a su hermanito en tragedia de Potrerillos



💔 Lo que sería un día de celebración se convirtió en el peor momento de su vida.



Un menor originario de Marcala perdió a su madre y a su hermanito en el accidente de un bus “rapidito”… pic.twitter.com/o6nylGmNhO — Más Noticias Televisión HN (@masntvhn) March 15, 2026

Nota realizada con ayuda de IA