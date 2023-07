Niño que salió del coma asegura que vio a Jesús y describió cómo es

Son muchas las historias que se conocen de personas que han estado a punto de fallecer o que incluso “murieron por un instante” y pudieron volver a la vida para contar su historia.

Este es el caso de un niño que estuvo por algún tiempo en coma y que al volver de este estado cuenta que pudo ver a Jesús.

El niño, aún en el hospital, le narró la historia a su mamá. Foto: El Tiempo, Colombia

El momento en que el pequeño cuenta su experiencia al “volver de la muerte”, fue captado en un video, en el que el menor llorando, le narra a su mamá lo que vio mientras estaba en este estado.

“No es como se ve, voy a la iglesia de Santa María, no es como se ve allí. Tiene como una barba, no tiene pelo largo, tiene el pelo corto y sus ojos eran la cosa más hermosa que he visto. Mamá, si lo hubieras visto, si lo vieras, dirías que son más hermosos que los míos”, es lo que dice el menor.

Además de contar cómo supuestamente luce Jesús, también le dice a su mamá que “el señor le confirmó el porqué ha pasado por tantas situaciones en su vida”.

“Él dijo que te voy a hacer sentir orgullosa”, y su madre le responde: “Y ahora lo haces”.

El video publicado en Instagram por la usuaria Daniela Galeano Music, tiene ya miles de reacciones entre los que se encuentran algunos a favor y otros en contra, que aseguran que lo que vivió el menor fue lo que se conoce como ‘delirio religioso’, trastorno que sufren personas que han vivido una situación extrema.

LEA MÁS: Creyó que sufría de estrés, pero tenía una terrible enfermedad: le dieron 24 horas de vida

De igual forma, otros internautas comentan: “Yo lo oí, su voz es preciosa y calmada, acababa de salir de un grave accidente, él me salvó”, “Yo estuve en coma durante 11 días y no sientes nada, es como si estuvieras dormido profundamente, soy católico y todo, pero es falso eso de que pueden ver a Jesús”, “Es posible que este niño pudo haber visto a un ángel de Dios, porque nadie puede ver a Dios sin morir”, “Este es un mensaje para los que no creen”, entre otros.