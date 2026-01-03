“No estoy preocupado para nada”, dice presidente colombiano Gustavo Petro por su cercanía con Nicolás Maduro

Gustavo Petro, presidente de Colombia, (DAVID SALAZAR/AFP)

El presidente colombiano Gustavo Petro respondió a comentarios sobre su cercanía con Nicolás Maduro, líder del régimen chavista que fue capturado por la administración de Donald Trump en una intervención militar en Venezuela que todavía deja muchas preguntas por resolverse.

El jefe de Estado defendió su trayectoria política y los pronunciamientos que ha hecho sobre su homólogo de los Estados Unidos por las intervenciones en territorio venezolano.

"No estoy preocupado para nada. No tengo nada que esconder como otros. Fui el que me dediqué a investigar 10 años, a evidenciar en debates públicos las relaciones entre políticos de poder y los narcotraficantes armados", mencionó Petro.

LEA MÁS: “Se acabó, por fin se acabó”: Hendrick Bages se derrumbó tras detención de Nicolás Maduro

El mandatario escribió su mensaje luego de que Hassan Nassar, consejero presidencial para las comunicaciones durante el gobierno de Iván Duque, indicara que Petro debía estar preocupado por la captura de Maduro y lo que pueda contar.

Y trajo a colación la visita que realizó Petro en setiembre de 2025 a Nueva York, desde donde pidió a las fuerzas militares estadounidenses desobedecer las órdenes de Trump si estas estaban encaminadas a atacar a Palestina.

“En Nueva York estaba cobijado por la ley que protege la ONU y dije lo que pienso. Ningún ejército en Palestina puede obedecer las órdenes de genocidio. Ni en Palestina ni en ningún lugar del mundo, porque es crimen contra la humanidad, no solo contra una nación", expuso el gobernante.

Los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro; respectivamente, son muy allegados. (El Tiempo Colombia/Cortesía)

Estos comentarios, sin embargo, significaron fuertes repercusiones para el mandatario, como el retiro de su visado por orden del presidente Trump, quien posteriormente lo incluyó en la ‘Lista Clinton’ sin mostrar prueba alguna de su supuesta cercanía con el narcotráfico.

LEA MÁS: Trump: “Vamos a gobernar ese país (Venezuela) hasta que podamos tener una transición segura”