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Nuevo golpe migratorio de Trump obligaría a miles de personas a dejar Estados Unidos

La administración de Donald Trump anunció un cambio que obligaría a muchos migrantes con visas temporales a salir de Estados Unidos para tramitar su residencia permanente

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Por Hillary Chinchilla Marín

La administración del presidente Donald Trump anunció un importante cambio en las reglas para solicitar la residencia permanente o green card, medida que podría obligar a millones de migrantes temporales a abandonar Estados Unidos mientras realizan el trámite migratorio.

Migrantes ya no podrán hacer el trámite dentro de EE. UU.

ESTA permite viajes de hasta 90 días sin visa a Estados Unidos y debe tramitarse antes del vuelo.
Donald Trump anunció nuevas reglas para solicitar la green card. (Canva stock/Adrian825 de Getty Images / Tab1962)

Según El Tiempo, la nueva disposición establece que las personas que se encuentren en territorio estadounidense con visas temporales, ya sea por turismo, trabajo o estudios, deberán regresar a sus países de origen para gestionar la residencia permanente en consulados estadounidenses.

Hasta ahora, muchos migrantes realizaban el proceso dentro de Estados Unidos mientras mantenían vigente su estatus migratorio.

Ese mecanismo permitía que personas con opciones de residencia por matrimonio, empleo o reunificación familiar permanecieran en el país durante años mientras esperaban la aprobación de su green card.

Sin embargo, la administración Trump decidió endurecer las reglas.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aseguró que la Ley de Inmigración y Nacionalidad siempre contempló ese procedimiento, aunque gobiernos anteriores no lo aplicaban estrictamente.

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“De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la green card deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, afirmó el portavoz de USCIS, Zach Kahler.

Varias visas se verán afectadas

La medida impactará directamente a miles de personas que en la actualidad viven legalmente en Estados Unidos bajo visas temporales.

Entre las categorías afectadas aparecen:

  • Visa B-1 y B-2 para negocios y turismo.
  • Visa F-1 y M-1 para estudiantes.
  • Visa H-1B para trabajadores especializados.
  • Visas H-2A y H-2B para labores agrícolas y no agrícolas.

El gobierno estadounidense no detalló todavía cuáles serán las “circunstancias excepcionales” que permitirían a algunas personas hacer el trámite sin salir del país.

Según USCIS, la medida también busca reducir la cantidad de personas que terminan permaneciendo ilegalmente en Estados Unidos mientras esperan respuestas migratorias.

“Cumplir la ley contribuirá a que nuestro sistema sea más justo y eficiente”, indicó Kahler.

El anuncio ya comenzó a generar preocupación entre comunidades migrantes y especialistas en inmigración, debido a que miles de personas podrían quedar atrapadas en largos procesos consulares fuera de Estados Unidos.

Conozca qué documentos pide el USCIS a los residentes permanentes que salen de EE. UU. y cómo evitar perder la green card.
Conozca qué documentos pide el USCIS a los residentes permanentes que salen de EE. UU. y cómo evitar perder la green card. (Canva/Canva)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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