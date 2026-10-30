Ocho millones de sancionados: la enorme cifra que deja la lucha contra la corrupción en China

Las autoridades chinas anticorrupción sancionaron a cerca de 8 millones de personas desde que el presidente Xi Jinping, impulsor de esta campaña, llegó al poder en 2012, informó el viernes un alto funcionario.

El anuncio se produjo un día después de que terminara una importante reunión del Partido Comunista Chino, que aprobó la expulsión de 33 figuras políticas, entre ellas Zhang Youxia, el exgeneral de más alto rango del país.

En cuanto llegó al poder, el presidente chino emprendió una intensa campaña contra la corrupción, un problema que afecta desde hace décadas tanto a la política como a la economía.

El presidente chino, Xi Jinping (AFP)

En el marco de esta campaña, millones de personas de distintos niveles jerárquicos han sido investigadas y decenas de funcionarios del poderoso Comité Central del Partido Comunista (de unos 300 miembros), destituidos, como también lo fueron numerosos altos mandos militares.

Los organismos anticorrupción han sancionado a 7,9 millones de personas desde 2012, declaró el viernes en Pekín Zhang Fuhai, secretario adjunto de la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), durante una conferencia de prensa.

Los partidarios de esta campaña consideran que contribuye a promover una gestión pública íntegra.

Analistas consideran que estas destituciones también buscan apartar a rivales políticos de Xi Jinping y preparar el terreno para una prolongación de su mandato en el próximo congreso del partido, previsto para el segundo semestre de 2027.

En China son implacables contra la corrupción. AFP (Shutterstock/Foto)

En los últimos años, el Partido Comunista de China eliminó “graves peligros ocultos dentro del Partido, el Estado y el Ejército” y está convencido de que es “mejor ofender a miles de personas (sancionadas por corrupción) que decepcionar a los 1.400 millones de chinos”, declaró el viernes Zhang Fuhai.