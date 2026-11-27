La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este viernes que los avances hacia la eliminación del sarampión se han estancado en un contexto de aumento de la desinformación.

Esta advertencia de la OMS llega una semana después de que Estados Unidos perdiera su estatus de país que había eliminado el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa, ya que el descenso de la cobertura de vacunas provocó un fuerte incremento de casos.

A escala mundial, la pandemia de covid-19 alteró los programas de vacunación, indicó la OMS.

Muchos países tienen dificultades para recuperar los niveles de cobertura previos a la pandemia y para ponerse al día con las vacunaciones que se dejaron de realizar durante la crisis.

El repunte del sarampión deja miles de contagios y decenas de miles de muertes en el mundo, según alertas de la Red Mundial de Virus y la OMS. (Canva/Canva)

La directora del departamento de vacunación de la OMS, Kate O’Brien, afirmó que la situación en Estados Unidos constituye un recordatorio contundente de la rapidez con la que pueden reaparecer enfermedades prevenibles cuando disminuye la cobertura vacunal.

“¿Estamos haciendo sonar la alarma por el número de niños no vacunados o insuficientemente vacunados? Absolutamente. El sarampión es el virus más contagioso conocido por la humanidad”, subrayó durante una conferencia de prensa en Ginebra.

“Ha regresado y el mundo está descubriendo hasta qué punto el sarampión puede enfermar y matar”, agregó.

Cobertura estable

El sarampión provoca fiebre, síntomas respiratorios y erupciones cutáneas. En algunos casos puede causar neumonía o inflamación cerebral, con secuelas permanentes e incluso la muerte.

Afecta principalmente a los niños, a quienes generalmente se les administran dos dosis de la vacuna antes de los 18 meses de edad.

La cobertura mundial estimada de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión se mantuvo estable en el 84% en 2025 con respecto a 2024, según la OMS, y sigue por debajo del 86% registrado antes de la pandemia.

La cobertura de la segunda dosis también permaneció estable, en el 77% en 2025. Gabón y la República Centroafricana son los únicos dos Estados miembros de la OMS que aún no han incorporado una segunda dosis a su calendario sistemático de vacunación.

La OMS estima que se necesita una cobertura de al menos el 95% con dos dosis para interrumpir la transmisión del virus y proteger a la población.

Unos 20,8 millones de niños no recibieron ninguna vacuna en 2025, mientras que otros 8,3 millones recibieron solo una dosis.

La epidemia en Estados Unidos es la peor en tres décadas, con más de 5.400 casos notificados este año.

Expertos médicos han acusado al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su escepticismo respecto a las vacunas, de alimentar la desconfianza al insistir regularmente en preocupaciones infundadas sobre su seguridad.

Robert F. Kennedy Jr. es señalado como uno de los culpables de que el sarampión agarre fuerza. (Shutterstock/Foto)

Kate O’Brien consideró que la desinformación contribuye “de manera significativa” a sembrar confusión entre los padres sobre qué decisión tomar.

“En muchos lugares, las vacunas han quedado atrapadas en divisiones políticas o ideológicas”, observó.

Millones de vidas salvadas

La vacunación contra el sarampión habría permitido salvar más de 60 millones de vidas desde el 2000, más que cualquier otra vacuna infantil en los últimos 50 años, afirmó O’Brien.

Según las estimaciones de la OMS, el sarampión causó alrededor de 9,8 millones de casos y 72.000 muertes el año pasado. En el año 2000 se habían registrado 37,8 millones de casos.

En total, 59 países registraron importantes brotes epidémicos o epidemias que perturbaron sus sistemas sanitarios en 2025, entre ellos 28 en África y 13 en Europa. Once de esos 59 países habían sido reconocidos anteriormente como territorios que habían eliminado el sarampión.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el período del 1 de enero al 14 de noviembre de este año, se registraron en América Latina 58.795 casos confirmados, con 84 decesos, en 18 países.

En total, 92 países han sido reconocidos oficialmente por haber eliminado el sarampión o por haber mantenido esa eliminación.