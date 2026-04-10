Oposición presiona por elecciones tras caída de Maduro en Venezuela

La oposición de Venezuela pidió este viernes convocar elecciones presidenciales ante la “ausencia absoluta” del depuesto mandatario Nicolás Maduro, tras cumplirse el plazo de 90 días establecido en la Constitución para organizar comicios ante la falta del presidente.

Delcy Rodríguez, quien fuera la vicepresidenta de Maduro, fue juramentada como presidenta encargada el pasado 5 de enero, dos días después de la captura del derrocado mandatario por fuerzas estadounidenses. Maduro es procesado en Estados Unidos por narcotráfico.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela, tras la caída de Maduro (FEDERICO PARRA/AFP)

“Han transcurrido desde la fecha en que ocurrió la extracción de Maduro más de los 90 días que establece el artículo 234 constitucional para que la Asamblea Nacional entre a considerar lo que todo el país y la comunidad internacional democrática sabe y les consta: la existencia de una ausencia absoluta en la Presidencia de la República”, indicó el partido Vente de la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado.

“Debe convocarse a unas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días a dicha declaratoria”, agregó el comunicado.

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La Constitución de Venezuela establece que “las faltas temporales del presidente o presidenta de la República serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más”.

“Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta”, indica el artículo 234 de la carta magna.