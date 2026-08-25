Otro “profeta” le ganó a Simón y predijo el día exacto del fuerte temblor que sacudió Costa Rica

Otro supuesto profeta entró de lleno en la conversación generada por los fuertes sismos que sacudieron Costa Rica durante la madrugada del lunes 24 de agosto y, para muchos usuarios de redes sociales, su predicción habría sido incluso más precisa que las atribuidas al colombiano “profeta Simón” y al dominicano Diony de la Rosa.

Se trata del argentino Elías Cross, quien difundió previamente un video en el que aseguró haber recibido una supuesta revelación que señalaba directamente el lunes 24 de agosto.

Aunque mucha gente ya había visto la grabación ese mismo día, después de los movimientos registrados en Costa Rica volvió a circular con fuerza y llegó a usuarios de distintos países latinoamericanos.

“El terremoto va a ser el día lunes, el 24 del 8”

Elías Cross mencionó el 24 de agosto como fecha de un supuesto terremoto antes de los fuertes sismos registrados en Costa Rica. (Captura/Instagram)

La frase que más ha llamado la atención es precisamente aquella en la que Cross menciona una fecha concreta.

“El terremoto va a ser el día lunes, el 24 del 8. Llevo varios días sin comer, ayunando para que Dios me revele, clamando por la vida de mi familia, de mis hermanos, por la vida de gente que no conozco”, expresó.

Seguidamente, afirmó que habría recibido el dato durante ese proceso.

“Pidiéndole a Dios que me revele el día y me habló al oído y me dijo: ‘Va a ser el 24 del 8’, y solo eso”, manifestó en la grabación.

El video original acumuló miles de reproducciones. Su alcance aumentó luego de que Costa Rica amaneciera el lunes con fuertes movimientos sísmicos.

LEA MÁS: “Profeta Simón”, que habría pegado terremotos en Colombia y Perú y los temblores de este lunes, dijo todo esto sobre Costa Rica

“Y tembló fuerte en Costa Rica”, “Tembló”, “No fue mentira, sucedió hoy en Costa Rica” y “Pasó en Costa Rica”, son algunos de los mensajes que dejaron usuarios después de relacionar sus palabras con lo ocurrido.

Costa Rica puso nuevamente de moda las supuestas predicciones

Los sismos costarricenses tuvieron eco fuera del país y numerosos medios internacionales compartieron información e imágenes de cámaras de seguridad que evidenciaron la intensidad con la que fueron percibidos.

Eso también provocó que resurgieran videos de personas que aseguran anticipar terremotos mediante revelaciones religiosas.

En días anteriores ocurrió algo similar con el llamado “profeta Simón”, un predicador colombiano cuyos mensajes volvieron a hacerse virales después de movimientos sísmicos registrados en Latinoamérica. También han circulado grabaciones atribuidas al dominicano Diony de la Rosa.

Sin embargo, el caso de Cross llamó particularmente la atención porque mencionó expresamente el 24 de agosto, aunque no dijo país.

Que la fecha coincida no demuestra que exista capacidad para predecir terremotos. La ciencia no dispone actualmente de un método capaz de establecer con anticipación el día y la hora exactos en que ocurrirá un sismo.

Mientras algunos usuarios consideran las palabras de estos predicadores verdaderas profecías, otros atribuyen las coincidencias a la casualidad.