Padre muere en el funeral de su hijo y presumen que fue por el “síndrome del corazón roto”

Norman 'Nosha' White falleció en el funeral de su hijo. (Captura/Captura)

Un hombre, de 61 años, falleció durante el funeral de su hijo en Inglaterra, en un caso que familiares atribuyen al llamado “síndrome del corazón roto”. La historia ha generado conmoción y reflexiones sobre el impacto emocional extremo en la salud física.

El protagonista de esta trágica historia es Norman ‘Nosha’ White, padre de siete hijos, quien asistía al funeral de su hijo David Beilicki, de 41 años. Según reporta People en Español, familiares aseguran que Norman no tenía antecedentes de enfermedad cardíaca.

Durante la ceremonia, su hija Chantelle se percató de que su padre se había desplomado. Ella cree que el dolor y la tristeza de ver a la familia reunida en duelo hicieron que “su corazón se partiera”.

¿Qué es el síndrome del corazón roto?

El llamado síndrome del corazón roto (también conocido como miocardiopatía de Takotsubo) es una condición médica poco común que puede ocurrir tras experimentar estrés emocional muy intenso:

Se manifiesta con síntomas muy similares a los de un ataque cardíaco: dolor en el pecho, dificultad para respirar, fatiga, mareo, náuseas.

No todos los casos son iguales, algunos se resuelven con tratamiento médico adecuado, mientras que otros pueden tener complicaciones.

Aunque popularmente se le atribuye al “corazón roto” en sentido figurado, es un fenómeno real que debe atenderse de inmediato.

Este caso destaca en eventos emocionales fuertes, como la pérdida de un ser querido, pueden desencadenar problemas físicos severos, aun en personas sin historial cardíaco:

