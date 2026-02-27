País de Centroamérica se ubica entre los menos pobres de América Latina, según CEPAL

Costa Rica registra un 5,4% de población en situación de pobreza multidimensional, ubicándose en el tercer puesto entre los países de América Latina con menor porcentaje, según el Anuario Estadístico 2025 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El país solo es superado por Chile (2,8%) y Uruguay (4,6%), que encabezan el listado regional.
Ranking regional de pobreza multidimensional
Según la CEPAL, los porcentajes por país son los siguientes:
|País
|Porcentaje de pobreza multidimensional (%)
|Chile
|2,8
|Uruguay
|4,6
|Costa Rica
|5,4
|Argentina
|12,2
|República Dominicana
|21
|Panamá
|22,8
|Colombia
|27
|Perú
|27,3
|México
|29,1
|Bolivia
|34,2
|Ecuador
|35,8
|Paraguay
|42,5
|El Salvador
|53,3
|Guatemala
|77,5
La pobreza multidimensional evalúa carencias en áreas como educación, salud, vivienda, empleo y acceso a servicios básicos, más allá del ingreso económico.
El informe evidencia una marcada diferencia entre los tres primeros lugares y los países que superan el 30% e incluso el 50% en este indicador social.
