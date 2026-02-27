Internacionales

País de Centroamérica se ubica entre los menos pobres de América Latina, según CEPAL

Costa Rica registra un 5,4% de población en situación de pobreza multidimensional, ubicándose en el tercer lugar de América Latina con menor porcentaje, según la CEPAL

Por Hillary Chinchilla Marín

Costa Rica registra un 5,4% de población en situación de pobreza multidimensional, ubicándose en el tercer puesto entre los países de América Latina con menor porcentaje, según el Anuario Estadístico 2025 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El país solo es superado por Chile (2,8%) y Uruguay (4,6%), que encabezan el listado regional.

Ranking regional de pobreza multidimensional

Según la CEPAL, los porcentajes por país son los siguientes:

PaísPorcentaje de pobreza multidimensional (%)
Chile2,8
Uruguay4,6
Costa Rica5,4
Argentina12,2
República Dominicana21
Panamá22,8
Colombia27
Perú27,3
México29,1
Bolivia34,2
Ecuador35,8
Paraguay42,5
El Salvador53,3
Guatemala77,5

La pobreza multidimensional evalúa carencias en áreas como educación, salud, vivienda, empleo y acceso a servicios básicos, más allá del ingreso económico.

El informe evidencia una marcada diferencia entre los tres primeros lugares y los países que superan el 30% e incluso el 50% en este indicador social.

