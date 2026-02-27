País de Centroamérica se ubica entre los menos pobres de América Latina, según CEPAL

Costa Rica registra un 5,4% de población en situación de pobreza multidimensional, ubicándose en el tercer puesto entre los países de América Latina con menor porcentaje, según el Anuario Estadístico 2025 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El país solo es superado por Chile (2,8%) y Uruguay (4,6%), que encabezan el listado regional.

Costa Rica registra un 5,4% de pobreza multidimensional según la CEPAL. (MARVIN RECINOS/AFP)

Ranking regional de pobreza multidimensional

Según la CEPAL, los porcentajes por país son los siguientes:

País Porcentaje de pobreza multidimensional (%) Chile 2,8 Uruguay 4,6 Costa Rica 5,4 Argentina 12,2 República Dominicana 21 Panamá 22,8 Colombia 27 Perú 27,3 México 29,1 Bolivia 34,2 Ecuador 35,8 Paraguay 42,5 El Salvador 53,3 Guatemala 77,5

La pobreza multidimensional evalúa carencias en áreas como educación, salud, vivienda, empleo y acceso a servicios básicos, más allá del ingreso económico.

El informe evidencia una marcada diferencia entre los tres primeros lugares y los países que superan el 30% e incluso el 50% en este indicador social.

Porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional 📊



🇨🇱 2,8 🥇

🇺🇾 4,6 🥈

🇨🇷 5,4 🥉

🇦🇷 12,2

🇩🇴 21

🇵🇦 22,8

🇨🇴 27

🇵🇪 27,3

🇲🇽 29,1

🇧🇴 34,2

🇪🇨 35,8

🇵🇾 42,5

🇸🇻 53,3

🇬🇹 77,5



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Anuario Estadístico 2025. — Mapas Latinos (@Mapas_Latinos) February 26, 2026

Nota realizada con ayuda de IA