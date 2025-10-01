Papa León XIV dijo un par de frases que no caerán muy bien a los “provida”

Papa León XIV pidió analizar el concepto de "provida" más allá del aborto. (Archivo/Archivo)

El papa León XIV sorprendió a muchos este martes con declaraciones que apuntan directamente a un debate central en Estados Unidos: qué significa realmente ser provida.

En respuesta a una pregunta de la prensa sobre la controversia del senador Dick Durbin, quien rechazó un premio de la Arquidiócesis de Chicago tras críticas de obispos católicos por su postura a favor del aborto, el Pontífice señaló que el análisis debe ir más allá de un solo tema.

Obispos en Estados Unidos manifestaron su rechazo al reconocimiento planeado para Durbin. (SPENCER PLATT/AFP)

¿Qué significa ser provida?

“Quien dice estar en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte no es realmente provida", afirmó el papa.

También cuestionó las políticas migratorias de Estados Unidos al agregar: “Quien dice estar en contra del aborto, pero a favor del trato inhumano a los inmigrantes, no sé si eso es provida".

El pontífice reconoció la complejidad del asunto y llamó a un debate respetuoso: “Son temas muy complejos y no sé si alguien tiene toda la verdad al respecto. Les pido que se respeten mutuamente y que busquemos juntos, como ciudadanos y como Iglesia, el camino a seguir”.

El premio rechazado por Durbin

El cardenal Blase Cupich anunció que el senador Durbin rechazó recibir el premio. (ALEX WONG)

Las palabras del Papa se producen en medio de la polémica por el premio que el cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, había anunciado para el senador Dick Durbin por su apoyo a los inmigrantes. El reconocimiento iba a ser entregado durante la celebración Keep Hope Alive, el 5 de noviembre.

Sin embargo, tras un mes de fuertes críticas de obispos estadounidenses que calificaron a Durbin de “indigno de recibir un honor católico” por su historial a favor del aborto, el propio senador informó al cardenal Cupich que rechazaba el premio.

Las declaraciones del papa León XIV, probablemente no caerán muy bien entre algunas personas consideradas provida. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)

Tensiones en la Iglesia estadounidense

La polémica refleja las divisiones dentro de la Iglesia en Estados Unidos respecto a cómo abordar temas morales y sociales.

Mientras varios obispos endurecieron sus críticas, el Papa León XIV insistió en ver la trayectoria completa del senador, con más de 40 años en el Senado, y subrayó que la enseñanza de la Iglesia debe aplicarse de manera integral a todos los temas de vida y dignidad humana.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información se tomó de Info Católica y fue corroborada con distintas fuentes confiables.