¿Para qué sirve poner hielo en el excusado? El truco casero que gana popularidad

Muchos creen que para dejar el inodoro reluciente hay que gastar un montón en productos de limpieza, pero existe un truco casero que cada vez gana más popularidad y que solo necesita algo que casi siempre hay en la casa: hielo.

Sí, aunque suene raro, echar cubos de hielo dentro del excusado puede ayudar a mantenerlo más limpio y hasta combatir malos olores.

El sanitario es uno de los lugares donde más se acumulan bacterias, sarro y suciedad, por eso cualquier ayuda extra para mantenerlo aseado cae como anillo al dedo.

Dos estudios analizan si cerrar la tapa del inodoro al descargar evita contagios. Uno detectó riesgos, otro dice que la medida tiene poco efecto. (Canva /Canva)

¿Para qué sirve echar hielo en el inodoro?

La idea es sencilla. Cuando los cubos de hielo se deslizan por las paredes internas del excusado generan una especie de fricción que ayuda a desprender suciedad superficial y pequeños residuos pegados.

Aunque este truco no sustituye la limpieza profunda, sí puede convertirse en un aliado para el mantenimiento semanal del baño.

Además, conforme el hielo se derrite, ayuda a que el agua arrastre restos de suciedad y deje una sensación de mayor frescura.

LEA MÁS: ¿Dónde se debe botar el papel higiénico?, ¿en el inodoro, o en el basurero?

Algunas personas incluso aseguran que sirve para disminuir un poco el sarro leve que se forma con el tiempo.

¿Cómo hacer el truco?

El toque es facilísimo y no le tomará más de unos minutos:

Eche entre una y dos tazas de cubos de hielo dentro del inodoro.

Déjelos actuar durante varios minutos.

Luego jale la cadena normalmente.

Puede repetirlo una vez por semana.

Cubos de hielo (Shutterstock/Imagen)

Hay quienes le agregan un chorrito de vinagre o un poquito de bicarbonato para potenciar la limpieza y ayudar a eliminar olores.

Ojo con esto

Aunque el truco puede ayudar, tampoco hace milagros.

El hielo no reemplaza una buena limpieza con desinfectante ni elimina manchas pesadas o sarro acumulado desde hace mucho tiempo.

Los expertos recomiendan hacerlo cuando el baño no vaya a usarse durante varias horas, por ejemplo antes de dormir o apenas se levanta, para que el hielo pueda actuar mejor.

Eso sí, como complemento para mantener el inodoro más limpio y fresco, este toque casero puede sacarlo de un apuro sin gastar de más.