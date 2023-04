Pareja adelantó su boda para que su perro con cáncer terminal pudiera asistir

Estelle Harris, de 34 años y Danny, de 31, estaban listos para casarse, pero sucedió algo imprevisto. El perro de la novia, Bruce, comenzó a tener problemas de salud. El peludito, de raza bullmastiff, que Estelle describió como “su hijo con cuatro patas”, fue diagnosticado con un cáncer de sangre y le dieron de uno a cuatro meses de vida.

Según Clarín, debido a esto, Estelle y Danny decidieron adelantar su casamiento de forma abrupta.

Estelle Harris, de 34 años y Danny, de 31, junto a Bruce. Mirror

Estelle dijo: “Tener a Bruce conmigo el día de mi boda fue lo más importante. Es difícil expresar con palabras cuánto lo amo. No tengo hijos y es el primer perro que tengo desde que me fui de casa. Mi amor por él es increíble. He perdido abuelos antes, pero saber que lo estoy perdiendo me duele más. Sabía que tenía que estar en nuestra boda, no había duda de eso”.

Estelle comenzó a notar que algo andaba mal cuando su mascota no fue recibirla cuando llegó del trabajo. Inmediatamente notó que su respiración era extraña y cuando revisó sus encías, estaban blancas y su lengua se estaba poniendo azul, un signo de deficiencia de oxígeno.

Rápidamente, el perro fue llevado de emergencia al veterinario y descubrieron lo peor: tenía una acumulación de líquido alrededor del corazón y los pulmones.

Además, descubrieron un tumor del muy grande adherido a la caja torácica del cachorro. Otras pruebas revelaron el cáncer de sangre y la pareja recibió la devastadora noticia.

Bruce, comenzó a sufrir las consecuencias de su enfermedad y bajó casi diez kilos en poco tiempo. Finalmente le extirparon el tumor, pero no se prolongó su vida útil.

La pareja amaba tanto al perro que decidieron reprogramar su casamiento, eso significó que algunos invitados no pudieran asistir. La noche anterior a la boda, Bruce se quedó con su dueña mientras ella se preparaba para despedirse de la vida de soltera.

El día de la boda, Bruce fue vestido con un esmoquin hecho especialmente para combinar con el de Danny. El perro fue a la ceremonia como un rey.

“Bruce es mi hijo, uno de cuatro patas, pero aún lo amo tanto como a un niño humano. Es mi mundo y nada se acercará jamás a Bruce y a mí. Era importante tenerlo en mis fotos. Nuestras familias lo entendieron perfectamente, ya que todos son amantes de los perros y saben cuánto significa Bruce para nosotros”, culminó la mujer para el medio Mirror.