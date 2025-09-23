Pasajera queda atrapada en tobogán transparente de crucero Ocean Loops, a 48 metros sobre el mar

Crucero Oncean Loops (Cruicedeckplans/Cruicedeckplans)

Un video viral muestra cómo una mujer está inmovilizada dentro del tobogán transparente llamado Ocean Loops, a aproximadamente 48 metros de altura sobre el océano, mientras intenta moverse apoyándose en los laterales.

La escena ocurrió durante un crucero de siete días por la costa de Alaska, en una ruta que bordea Canadá, cuando la región enfrentaba las condiciones del huracán Erin.

¿Qué es “Ocean Loops”?

Ocean Loops es una atracción de la línea Norwegian Cruise Line (NCL). Funciona a través de una trampilla que se abre bajo los pies del usuario para lanzarlo hacia un recorrido en tubos que incluyen dos loops y una sección transparente que sobresale al mar.

LEA MÁS: Pulseras telemáticas fallan en España y desatan polémica sobre protección a mujeres maltratadas

El tramo donde ocurrió el incidente se eleva unos 48 metros sobre las aguas del océano, lo que añade un componente de altura y exposición notable al riesgo percibido.

Crucero Oncean Loops (Cruicedeckplans/Cruicedeckplans)

Reacciones y viralización

El video se publicó el 19 de septiembre en TikTok, y ha recabado millones de vistas, reacciones e impresiones rápidamente.

y ha recabado millones de vistas, reacciones e impresiones rápidamente. En redes, muchas personas comentan su incomodidad al ver la escena, expresan miedo, claustrofobia, y cuestionan la seguridad de usar atracciones suspendidas sobre el mar.

No se ha informado públicamente si la pasajera sufrió lesiones ni cuánto tiempo estuvo atascada, aunque el video muestra que estaba intentando avanzar o retroceder sin éxito.

LEA MÁS: Las tres predicciones de Baba Vanga para 2025 que más preocupan al mundo

Seguridad y protocolos

Según People, Ocean Loops tiene exigencias de altura mínima y peso para quienes lo utilizan, con el fin de garantizar que los usuarios generen suficiente impulso para completar el recorrido y reducir riesgos.

También se menciona que la estructura tiene escotillas (emergency hatches) diseñadas para ayudar si alguien queda atascado en la sección transparente. Pero no hay confirmación de si ese recurso se utilizó en este caso.

Pasajera queda atrapada en tobogán transparente de crucero a 48 metros sobre el mar en Alaska

*Nota realizada con ayuda de IA*