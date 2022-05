Pastelera que hizo queque de Mickey Mouse cuenta por qué salió tan feo

¿Recuerdan a este Mickey? Bueno, pues la pastelera ya lo hace mucho mejor.

Entre luces y sombras ha pasado estos días la vida de Maryuris Muños, la mujer que recibió una lluvia de críticas por el resultado de un queque en Barranquilla: las ventas se acabaron, la afectaron las burlas, cuenta que fue amenazada y ahora se capacita.

Los hechos se originaron hace un par de semanas, cuando un cliente publicó en sus redes sociales el resultado del pastel que le llegó, muy diferente al modelo con el rostro del personaje Mickey Mouse.

“Hemos mandado a hacer este pudín (queque) muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible”, expresó el hombre.

Así era el queque por el cual el cliente se quejó.

Este video se hizo viral rápidamente y fue aprovechado por los internautas para generar todo tipo de memes.

Esta semana se conoció la versión de la mujer que emprendió con la repostería, desde donde explicó lo que sucedió con el pastel y las afectaciones que ha sufrido con el negocio y con su vida.

“Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momentico, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, relató Muños.

Maryuris Muños cuenta que las burlas le afectaron a ella y al negocio. El Tiempo

Asegura que le devolvió el dinero al cliente e instantes después se percató de que el ciudadano había hecho la queja pública.

“Eso fue lo que me ofendió, fue denigrante y todo el mundo comentando sin saber lo que realmente sucedió”.Fue tal la trascendencia de esa denuncia, que días posteriores se disminuyeron drásticamente sus ventas y empezó a recibir amenazas. Algo que no le había pasado en tres años que tiene con este proyecto.

Afortunadamente, para Muños, también se presentaron personas que se solidarizaron con ella.

Pastelerías internacionales, un animador local y ciudadanos en general han ofrecido apoyo a la mujer. El más reciente fue el del actor Rafael Caparroso, quien le brindó un taller de capacitación ,el cual dirige un familiar. Esos gestos van dejando frutos en la nueva vida de Maryuris Muños, quien ahora se prepara y ya muestra una mejor cara de Mickey Mouse, quedando idéntico al modelo esta vez.