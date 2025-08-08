Internacionales

Patitos tuvieron su tradicional carrera, ¡vea que buenas fotos!

Patitos se dieron un chapuzón por una buena causa

Por Redacción LT

Este jueves 7 de agosto se llevó a cabo el esperado Ducky Derby de Chicago, en Estados Unidos, una colorida competencia en la que más de 82.000 patitos de goma fueron soltados desde el puente Columbus Drive para deslizarse río abajo, en beneficio de los atletas de Olimpiadas Especiales de Illinois.

Patitos de goma
Vea qué impresionante cuando los mandan al río. (SCOTT OLSON/Getty Images via AFP)

La jornada comenzó con un festival que incluyó juegos, música, food trucks y oportunidad de fotos, y llegó al clímax al mediodía con el lanzamiento de los patitos en el río.

Esta versión, la número 20 del evento, fue todo un éxito: logró recaudar casi 600 mil dólares (más de 300 millones de colones). El secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, estuvo presente como juez de honor.

Patitos de goma
La carrera de este año tuvo 82 mil participantes. (SCOTT OLSON/Getty Images via AFP)

Cualquier persona mayor de 18 años podía adoptar un pato por $10 (unos cinco mil colones).

*Esta nota fue redactada por Intteligencia Artificial y revisada por un editor.

Patitos de goma
Hay gente que los ayuda para que no se queden pegados. (SCOTT OLSON/Getty Images via AFP)
Patitos de goma
Las personas pueden adoptar un patico por cinco rojitos. (SCOTT OLSON/Getty Images via AFP)
Patitos de goma
La actividad llama la atención de grandes y chicos. (SCOTT OLSON/Getty Images via AFP)
Patitos de goma
Ese puente se convierte en un palco cada año. (SCOTT OLSON/Getty Images via AFP)
Patitos de goma
Sin duda el evento reúne a mucha gente y recoge bastante platica. (SCOTT OLSON/Getty Images via AFP)
Patitos de goma
¿Será que este fue el ganador o no quiso mojarse? (SCOTT OLSON/Getty Images via AFP)

