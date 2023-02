“Pensamos que era el Apocalipsis”, dice sobreviviente de terremoto en Turquía

Tulin Akkaya trataba de poner orden en sus ideas tras haber sido despertada abruptamente por el peor terremoto en Turquía en casi un siglo cuando una segunda sacudida la hizo salir corriendo a la calle.

Esta imagen es desgarradora, al ver la cara del rescatista tras encontrar un cuerpo. AFP (CAN EROK/AFP)

“Estoy muy asustada. Sentí (la réplica) muy fuerte porque vivo en el último piso”, dijo esta ama de casa de 30 años.

“Salimos corriendo presas del pánico. Fue casi igual que el terremoto de la madrugada. Ahora no puedo volver a mi apartamento, no sé qué pasará después”, añadió la mujer.

Muchos inmuebles estaban en ruinas en su ciudad, Diyarbakir, en el sureste del país, que acoge a muchas de las millones de personas que han huido de la guerra y la pobreza en la vecina Siria.

La misma escenas de devastación se extendía por las principales ciudades fronterizas de ambos países tras el sismo de magnitud 7,8 que se produjo antes del amanecer.

Hay miles de edificios derrumbados, por eso se teme que hayan muchísimas más víctimas mortales. AFP (LOUAI BESHARA/AFP)

La réplica fue de magnitud 7,5, algo que según los científicos solo se produce unas 20 veces al año en todo el mundo.

Las autoridades cifran en más de tres mil el número total de muertos.

El sismo golpeó una zona remota y poco desarrollada. El desafío al que se enfrentan los equipos de rescate, tanto en Turquía como en Siria es inmenso.

Estudiante tico en Turquía cuenta cómo vivió el terremoto

Las autoridades contaron más de 50 réplicas en las primeras 10 horas tras el sismo inicial y advirtieron que seguirían produciéndose durante muchos días más.

“Apocalipsis”

Varios edificios se derrumbaran tanto en Diyarbakir como en ciudades cercanas.

La segunda gran sacudida llegó justo cuando los supervivientes empezaban a volver a sus casas para recoger pertenencias que pudieran ayudarles a pasar la fría noche que se avecinaba.

La mayor parte de la región se quedó sin gas ni electricidad.

Afortunadamente el trabajo de los sobrevivientes le ha salvado la vida a otros, como a esta niña. AFP (RAMI AL SAYED/AFP)

El servicio meteorológico pronostica lluvia y nieve en el sudeste de Turquía durante gran parte de la semana.

“Es una zona sísmica, así que estoy acostumbrada a las sacudidas”, declaró la reportera Melisa Salman, que vive en Kahramanmaras, epicentro del sismo, a unos 60 kilómetros de la frontera siria.

“Pero es la primera vez que vivimos algo así”, dijo esta joven de 23 años. “Pensamos que era el Apocalipsis”.

“Estamos afuera desde las cuatro y media de la madrugada. Está lloviendo, pero nadie se atreve a volver a sus casas por miedo a nuevas réplicas”, agregó.

A pesar de que la tierra no deja de temblar, los equipos de rescate, a menudo apoyados por la población local, siguen buscando víctimas.

Una niña de seis años fue rescatada tras horas de trabajo de los socorristas ayudados por su padre.

En total, tres niños pudieron ser rescatados de entre los escombros de este edificio completamente en ruinas en Kahramanmaras.

“Pude salvar a tres personas. Pero también encontré dos cuerpos. No puedo volver a casa. Me quedo por si me necesitan”, dijo Halis Aktemur.

Al ser de madrugada, las personas estaban dormidas cuando ocurrió el terremoto. AFP (OMAR HAJ KADOUR/AFP)

Este hombre de 35 años fue a ofrecer su ayuda a los equipos de rescate que trabajaban en las ruinas de un edificio en Diyarbakir.

Algunos establecimientos, como gimnasios o salas de recepciones, acogen a personas que no pueden regresar a sus hogares en Diyarbakir.

Miles de muertos y heridos

El devastador terremoto sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria, y se sintió incluso hasta en Groenlandia.

En Turquía, donde se registró el epicentro, al menos 1.762 personas murieron, según el último balance comunicado por el servicio de emergencias. Las autoridades añadieron que más de 11.000 personas resultaron heridas.

En Siria el sismo causó al menos 1.293 muertos y más de 2.400 heridos. El Ministerio de Salud sirio informó de 593 personas muertas y 1.403 heridos en las zonas bajo control del gobierno en este país en guerra.

Los Cascos Blancos, que operan en las partes de Siria en manos de los rebeldes, indicaron que hubo al menos 700 muertos y más de 1.050 heridos en esos sectores.

“La situación es muy grave, muchas personas siguen todavía bajo los escombros de edificios”, declaró el cirujano Majid Ibrahim, desde el hospital Al Rahma de la ciudad siria de Darkush.

La desesperación reina en muchos al no saber de sus familiares. AFP (CAN EROK/AFP)

El balance de las víctimas ha ido agravándose con las horas debido al alto número de edificios derrumbados, unos 3.471 según las autoridades, en ciudades como Adana, Gaziantep, Sanliurfa y Diayarbakir.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el número de víctimas podría ser hasta hasta ocho veces superior.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró siete días de luto por las víctimas. “Nuestra bandera estará izada a media asta hasta la puesta de sol del domingo”, dijo en un tuit.

Debido a la hora en que ocurrió el sismo, de madrugada, la mayoría de la gente estaba durmiendo.