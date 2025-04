Pensaron que había muerto y hasta la cremaron pero 7 meses después descubrieron que estaba viva

(Rafael PACHECO GRANADOS)

Una familia en Nueva York vive una mezcla de enojo e incredulidad, tras enterarse de que el ser querido al que creyeron muerto, cremaron y despidieron en un funeral... en realidad está vivo.

De acuerdo con la revista People en Español, los familiares enfrentaron una situación dolorosa como confusa: durante meses lloraron la supuesta muerte de su pariente, sin imaginar que, lejos de estar fallecido, seguía con vida todo este tiempo.

Shanita Hopkins reveló a los medios internacionales que no sabían de su hermana desde julio de 2021, pero que en abril de 2024 la Policía les informó que habían encontrado los restos de la joven, quien era madre de dos niños.

Según la autopsia, la mujer había fallecido por una sobredosis de cocaína.

“Leer esa autopsia fue traumático”, dijo Hopkins, a quien le costaba creer que su hermana hubiera fallecido de esa manera.

Esta revista señaló que las autoridades informaron que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y debido a eso decidieron cremar el cuerpo para luego celebrar el funeral.

Pero fue hasta el pasado noviembre cuando la familia recibió un mensaje de un desconocido con una fotografía que los dejó con la boca abierta, ya que en ella aparecía la mujer.

“Señora, estoy preocupada, su hermana no está muerta. Acaba de trabajar de voluntaria en mi evento hoy”, decía el mensaje.

La familia contactó a la Policía y la oficina forense detalló que los restos que cremaron coincidían con el registro dental de la mujer.

LEA MÁS: Pareja encontró la forma para reducir el alquiler y vivir como ricos durante 15 años

“Hemos puesto [las cenizas] en collares y mezclamos las de mi madre con un extraño.

“No pueden resarcirnos del momento en que vino la Policía y nos dijo que habían encontrado a Shanice Crews muerta en la calle, como basura”, lamentó Hopkins.

La policía había confirmado que el cuerpo pertenecía a la joven. Imagen con fines ilustrativos. (Shutterstock)

La hermana de la mujer detalló que la oficina forense había ofrecido reembolsarles el costo de la cremación y el funeral, pero ellos prefirieron contratar un abogado.

En cuanto a Crews, su familia no ha podido ponerse en contacto con ella; más bien se enojaron por la acción.

“La amo, me he enfadado con ella, sigo enfadada, no creo que nunca acabe de superarlo, pero sé lo que es sentir su pérdida”, dijo. “Solo quiero que sepa que, pasara lo que pasara entre nosotras, no importa. La quiero”.