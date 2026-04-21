Peocupación en Gaza: ratas, pulgas y parásitos proliferan en los campos de desplazados

Meses después del alto el fuego en Gaza, Mohamed al Raqab sigue sin poder dormir. Ya no son las bombas las que lo mantienen en vela, sino las ratas, pulgas y otros parásitos que proliferan en su campo de desplazados.

“He sufrido mucho por culpa de las comadrejas y los ratones. A mis hijos les han mordido. A uno de mis hijos incluso le mordieron en la nariz”, cuenta este peón de la construcción de 32 años.

La mayoría de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados, a menudo en múltiples ocasiones, por la guerra que comenzó con el ataque de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Muchas familias desplazadas viven en campamentos de tiendas, lo que ha generado serias preocupaciones sobre sus condiciones de vida. (BASHAR TALEB/AFP)

“No puedo dormir por la noche porque tengo que velar constantemente por mis hijos”, afirma desde su tienda de campaña en Jan Yunis, en el sur de la Franja.

A pesar del frágil alto el fuego de octubre de 2025 tras dos años de guerra, una gran mayoría de gazatíes viven todavía hacinados en campos de desplazados sin agua ni sanitarios suficientes.

Sus habitantes denuncian una invasión de plagas que, según organizaciones humanitarias, constituyen una amenaza creciente para la salud pública, especialmente ahora que aumentan las temperaturas.

En los campamentos erigidos a orillas del mar, los roedores pueden cavar fácilmente túneles en la arena y colarse en las tiendas, cocinas y despensas levantadas improvisadamente.

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Plagas de alimañas y parásitos

La ofensiva de Israel, iniciada tras el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás contra ese país en octubre de 2023, provocó el desplazamiento de casi toda la población de Gaza.

Según Naciones Unidas, 1,7 del total de 2 millones de habitantes del territorio viven todavía en campos, sin posibilidad de volver a sus hogares, o en zonas que permanecen bajo control de las tropas israelíes.

En estas instalaciones, “las condiciones de vida se caracterizan por plagas de alimañas y parásitos”, declaró la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU tras varias visitas a la zona en marzo.

Hani al Flait, jefe del servicio de pediatría del hospital Al Aqsa del centro de Gaza, se enfrenta a diario con casos de infecciones cutáneas, en particular de sarna.

Ratas, pulgas y otros parásitos que proliferan en su campo de desplazados. (Canva)

“Estos niños y sus familias viven en condiciones deplorables, sin instalaciones sanitarias básicas ni acceso al agua potable”, explica a la AFP. “A esto se suma la escasez de tratamientos adecuados”.

Infecciones y alergias

El hijo de Sabreen Abu Taybeh presenta una persistente infección que parece varicela. “Vivimos en tiendas y en escuelas inundadas de aguas residuales”, declara la madre a la AFP.

“Lo he llevado a médicos y al hospital, pero no hacen nada. Como ven, la erupción sigue ahí”, protesta mientras muestra las manchas rojas que cubren el pecho y la espalda del niño.

Ghalia Abu Selmi lucha a diario contra los ratones, que se han comido el ajuar que había preparado para la boda de su hija. “Una auténtica catástrofe”, lamenta.

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También acechan las pulgas, que “provocan alergias cutáneas, no solo en los niños, también en los adultos”, continúa la mujer de 53 años mientras separa la ropa agujerada dentro de la tienda que ahora le sirve de hogar.

Su familia tuvo que desplazarse 20 veces desde octubre de 2023 y todavía no ha podido volver a su casa, en la localidad de Abasan al Kabira, cerca de la frontera con Israel, asegura.

A pesar del alto el fuego, Israel continúa controlando todos los accesos a Gaza. Las inspecciones son estrictas y a menudo se deniega la entrega de artículos de ayuda, denuncian oenegés y la ONU.

La situación provoca escasez de muchos productos básicos, como medicamentos y carburante, pero también ropa y comida.

Un niño palestino permanece sentado sobre los escombros, observando tiendas de campaña y refugios improvisados en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 3 de febrero de 2026. (EYAD BABA/AFP)

Además, los ataques aéreos y los disparos entre el ejército israelí y lo que este presenta como combatientes de Hamás tienen lugar casi a diario.

Según el Ministerio de Salud del territorio palestino, bajo control de Hamás, al menos 777 personas han muerto por ataques israelíes desde el inicio de la tregua.

De su lado, Israel ha reportado cinco soldados muertos en Gaza en este mismo periodo.