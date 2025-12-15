Internacionales

¿Pereza o depresión? El síntoma que muchos ignoran, según una psiquiatra

Psiquiatra explica qué es la anhedonia, un síntoma de depresión que suele confundirse con flojera o cansancio. Conozca las señales de alerta y cuándo consultar

Por El Tiempo / Colombia / GDA

Un estado persistente de aburrimiento, apatía o falta de motivación, comúnmente atribuido a la flojera o al cansancio diario, podría ser en realidad un síntoma temprano de depresión, según advirtió la psiquiatra Leyla Morillo, especialista en salud mental.

Señales de alerta

El cansancio constante puede ser una señal de falta de descanso reparador o de problemas de salud que requieren atención médica
Especialistas recomiendan consultar si la apatía se mantiene por más de dos semanas. (Canva/Composición de Canva)

En el ámbito de la salud mental, no todas las señales de alerta se manifiestan como tristeza evidente. De acuerdo con la doctora Leyla Morillo, existe un síntoma que con frecuencia pasa desapercibido tanto por quienes lo padecen como por su entorno cercano.

La especialista explicó que muchas personas confunden este estado con fatiga, desmotivación o simple flojera, cuando en realidad podría tratarse de un cuadro clínico más complejo. “Este síntoma nos puede hablar de que la persona está deprimida”, señaló Morillo, asegurando que es una condición que observa de manera constante en consulta.

¿Qué es la anhedonia?

El nombre médico de este síntoma es anhedonia, definida como la pérdida de interés o placer por actividades que antes resultaban gratificantes. Según la psiquiatra, este cambio suele instalarse de forma progresiva y camuflarse en la rutina diaria.

Morillo detalló que la anhedonia puede manifestarse cuando actividades habituales, como ir al gimnasio, salir a caminar o realizar pasatiempos cotidianos, dejan de generar satisfacción. En muchos casos, las personas justifican este cambio atribuyéndolo al cansancio o a una etapa pasajera.

“Abre el ojo. Este puede ser el primer síntoma de que te estás deprimiendo”, advirtió la especialista en sus redes sociales.

¿Cuándo buscar ayuda profesional?

El aburrimiento persistente puede ser un síntoma de depresión, según expertos. (Shutterstock)

La psiquiatra enfatizó que la duración del síntoma es clave para diferenciar un desánimo ocasional de una condición clínica. Si la falta de interés o placer se mantiene por más de dos semanas, la recomendación es consultar con un profesional de la salud mental.

Morillo instó a no subestimar estas señales tempranas y a buscar atención especializada, ya que una detección oportuna puede marcar la diferencia en el abordaje de la depresión.

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

