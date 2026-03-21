¿Podría un análisis de sangre predecir si alguien tendrá Alzheimer?

¿Se imagina que con un simple examen de sangre le puedan decir si en unos años podría desarrollar demencia? Pues aunque suene a película, eso es justo lo que están investigando científicos en todo el mundo.

La cosa promete. Resulta que ya existen nuevas pruebas, llamadas biomarcadores, que el año pasado fueron aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para ayudar a diagnosticar el Alzheimer en personas que ya presentan síntomas. Pero ahora los expertos van más allá: quieren detectar el riesgo incluso hasta 20 años antes de que aparezcan los primeros olvidos.

Alzheimer. Imagen ilustrativa tomada de redes sociales.

Todo esto va de la mano con la carrera por encontrar tratamientos que frenen o atrasen el deterioro mental. De hecho, hay medicamentos en estudio y se esperan resultados importantes para el 2027.

Eso sí, no todo es perfecto. Estas pruebas todavía tienen sus limitaciones y hay que tomarlas con calma.

¿Qué pasa en el cerebro?

El Alzheimer tiene que ver principalmente con dos proteínas: la beta amiloide y la tau. Cuando se descontrolan, forman como “basurita” en el cerebro que termina dañando las neuronas.

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Para que lo entienda fácil:

La amiloide es como la leña que empieza a echar humo.

es como la leña que empieza a echar humo. La tau es el fuego que termina haciendo el daño fuerte.

Las placas de amiloide pueden aparecer hasta 20 años antes de los síntomas, mientras que la tau es la que ya se relaciona directamente con el deterioro.

Las placas de amiloide pueden aparecer hasta 20 años antes de los síntomas. (ALAIN JOCARD/AFP)

¿Cómo funciona el examen?

Antes, detectar esto era complicado, caro y hasta incómodo, porque se necesitaban escáneres especiales o análisis del líquido del cerebro.

Ahora, la idea es hacerlo con un simple examen de sangre. Aunque medir la amiloide directamente es difícil, los científicos encontraron que ciertas formas de la proteína tau en sangre pueden dar pistas muy claras de lo que está pasando en el cerebro.

¿Qué tan confiables son?

En personas que ya tienen síntomas, estas pruebas pueden tener una precisión cercana al 90%, lo cual es bastante alto.

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Pero ojo:

Si sale muy bajo, casi seguro no hay problema.

Si sale muy alto, es muy probable que sí haya Alzheimer.

Pero si queda en el medio… ahí es donde vienen las dudas.

En esos casos, los médicos suelen pedir estudios más completos para confirmar.

¿Y si usted no tiene síntomas?

Aquí es donde hay que tener más cuidado.

Los médicos suelen pedir estudios más completos para confirmar. (fizkes/Shutterstock)

Aunque ya hay empresas que venden estos exámenes directamente al público, muchos expertos no los recomiendan todavía para personas sanas. ¿Por qué? Porque los resultados pueden confundir más de la cuenta.

Por ejemplo, si el resultado sale positivo, hay casi un 50% de probabilidad de que sea falso.

Y además, aunque se detecten placas en el cerebro, eso no significa que sí o sí va a desarrollar demencia. Es como tener colesterol alto: aumenta el riesgo, pero no garantiza un infarto.

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¿Se puede hacer algo?

Por ahora, las opciones son limitadas. Algunos estudios dicen que hacer ejercicio y llevar un estilo de vida saludable puede ayudar a retrasar el daño, pero no hay una cura definitiva todavía.

¿Esto será común en el futuro?

Muchos expertos creen que sí. Incluso piensan que en unos años podría ser tan normal como hacerse una mamografía o una colonoscopía.

La idea es que, combinando estos exámenes con datos como la edad, genética y antecedentes familiares, se pueda calcular el riesgo de cada persona de forma más precisa.

Algunos estudios dicen que hacer ejercicio y llevar un estilo de vida saludable puede ayudar a retrasar el daño, (Chinnapong/Shutterstock)

Eso sí, todo depende de que los tratamientos que están en estudio realmente funcionen.

Por ahora, la ciencia avanza y hay esperanza, pero como dicen los mismos expertos: no hay garantías… aunque el panorama pinta cada vez mejor.