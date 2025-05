¿Por qué una mujer decidió rifar su casa en lugar de venderla? La idea es insólita

Imelda Collins decidió sortear su casa en lugar de venderla por los medios tradicional y cualquier persona del mundo puede participar.

Si todo sale bien, Imelda Collins venderá su casa de campo en el norte de Irlanda a un comprador desconocido. No sabe exactamente cuánto obtendrá por ella, pero les da a todos la oportunidad de comprarla por $6.70 (3.423 colones).

Imelda Collins vende casa (La Nación / Argentina / GDA/La Nación)

Collins ofrece su casa mediante un sorteo online, un método que evita el mercado inmobiliario tradicional y puede acelerar la venta sin necesidad de aprobación bancaria. El sorteo ofrece una transacción llave en mano para el ganador del boleto y podría generarle a Collins un precio superior al que obtendría de otra manera. Depende de cuántos boletos logre vender.

Cuando decidió que era hora de vender su casa, una modesta cabaña en un terreno de 7.080 m² ondulados en las afueras de la ciudad portuaria costera de Sligo. Collins se inspiró en un artículo de periódico que había leído sobre otra irlandesa que sorteó su departamento de Dublín con el sueño de mudarse a París.

“Pensé que su historia era similar a la mía”, dijo Collins, de 52 años, quien trabaja para el Servicio Ejecutivo de Salud, el programa de salud pública de Irlanda.

“Investigué mucho sobre esto. No me desperté un día y decidí sortearla. No soy la primera en hacerlo y, sin duda, no seré la última”, dijo.

En enero, Collins contactó a la mujer en París y recibió un buen informe sobre su experiencia y sobre la plataforma que utilizó, raffall.com, una empresa tecnológica con sede en Inglaterra. Estudió las calificaciones de la compañía en Trustpilot, que le otorgaron una puntuación positiva según las opiniones de los usuarios. También leyó opiniones positivas de otros usuarios de la plataforma.

Imelda espera usar lo recaudado para mudarse a Italia, donde vivió 12 años y conoció a su esposo, quien aún reside allí. La Nación (La Nación / Argentina / GDA/La Nación)

Pensó que podría ganar más con la venta mediante la rifa que en el mercado convencional, y le gustó la idea de transferir la casa de forma que el ganador pudiera afrontar el costo de un billete de lotería. La rifa se inauguró oficialmente en octubre; la venta de billetes finaliza este mes de mayo y cualquier persona del mundo puede participar.

A Collins le gustó especialmente el proceso integral: un sistema para la compra de entradas, el procesamiento de pagos, el cumplimiento legal, la selección y transferencia de ganadores, todo gestionado por Raffall. Desde su creación en 2015, Raffall ha organizado más de 44.880 competiciones, distribuyendo más de 130.000 premios y $63 millones en ingresos para los organizadores de los concursos, según la empresa.

“La pandemia nos catapultó a la cima”, dijo Stelios Kounou, director ejecutivo y fundador de Raffall. “Con todos encerrados en casa, aburridos y sin nada que hacer”, añadió, las “competiciones” en línea, como se las llama en Gran Bretaña, se convirtieron en una novedad.

“No esperábamos que hubiera sorteos de casas”, dijo Kounou. “Nunca imaginamos que la gente haría eso”.

Una de las dos habitaciones de la propiedad, pintada de rosa y amueblada La habitación cuenta con iluminación natural y vistas al entorno rural

La cocina de la casa fue renovada recientemente y se incluye totalmente equipada en el sorteo internacional. La Nación (La Nación / Argentina / GDA/La Nación)

Tras su investigación, Collins decidió que 150 mil boletos era la mejor opción, con un incentivo adicional para pagar el impuesto de timbre y los honorarios legales del ganador. Si consigue el objetivo a través de la plataforma Raffall, deberá ceder la casa según los términos y condiciones. Si no llega a 150.000 boletos, tendrá dos opciones: puede ceder al ganador el 50% de los ingresos por boletos, con el 10% para Raffall, y quedarse con el 40% y la casa. O bien, puede ceder la casa y quedarse con una mayor parte de los ingresos por boletos.

Collins compró su casa en 2022 por $150.000 (¢76 millones). Tras la reforma y la restauración del terreno, estima la inversión total en la propiedad en $313.000 (¢160 millones). La tasación de su casa, que estima en unos $336 mil (¢171 millones).

Aún no ha calculado todos los gastos de su bolsillo para promocionar su sorteo, incluyendo la contratación de un profesional de marketing y un fotógrafo; el uso de herramientas de la plataforma Raffall; y el pago de cuotas de afiliación, publicidad en redes sociales y anuncios en periódicos. Además de los derechos de timbre y los honorarios legales del ganador, también pagará el impuesto sobre las ganancias de capital de Irlanda, del 33%, y se ha comprometido a hacer una generosa donación a la Sociedad Irlandesa para la Prevención de la Crueldad Animal.

La oferta de Collins incluye la casa de dos habitaciones, los muebles del interior y los 7082 m² de jardín y prado. Si vende hasta el final de su objetivo, una vez pagado todo, espera obtener unos unos $450 mil (¢230 millones).

Un suertudo podría quedarse con la casa. Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“El ganador del sorteo se anunciará tan pronto como se hayan conciliado los boletos”, dijo Kounou, añadiendo que una transferencia de propiedad en Irlanda normalmente demora hasta ocho semanas.