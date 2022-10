Profesor le dio sus zapatos a un estudiante para que pudiera graduarse

Un profesor protagonizó una sorprendente historia al quitarse sus zapatos y entregárselos a un estudiante para que se pudiera graduar de una escuela en Estados Unidos.

El hecho se presentó cuando Daverius Peters, de Hahnville en Luisiana, casi no puede cumplir su sueño de graduarse por acudir a la ceremonia con unos zapatos que no eran los adecuados, ya que tenían suela blanca y no cumplían con el código de vestimenta de la institución.

Profesor se quita sus zapatos y se los da a su alumno para que se pueda graduar (américa digital)

El jóven de 18 años fue rechazado para entrar a la ceremonia de graduación, por lo que decidió acudir al profesor John Buther para contarle lo que estaba sucediento.

“Él me dice: ‘señor John no me dejan graduarme porque no tengo los zapatos adecuados para el código de vestimenta’”.

Ante tal angustia que pasaba el estudiante, el profesor decidió comprobar lo que estaba pasando y le confirmaron que Daverius no podía subir al escenario con esos zapatos.

De esta forma, John decidió quitarse sus zapatos y quedar en medias para que el muchacho pudiera graduarse sin problemas.

Aquí está la parte divertida cuenta el profesor: “Mis zapatos eran dos tallas más grandes que los de él, así que cuando lo llamaron, tuvo que deslizar los pies por el escenario para recibir su diploma, nos reimos mucho”.