¿Pueden vivir sin celular los jóvenes?

97 jovenes europeos de entre 15 y 24 años lo han intentdo durante una semana para una investigación impulsada por varias universidades. Los 97 jóvenes que permanecieron sin móvil sintieron incomodidad, ansiedad, inseguridad y dependencia. / foto: John Durán (JOHN DURAN)

La tecnología es parte de nuestra vida y sin darnos cuenta ocupa un lugar protagonista, pero particularmente los adolescentes son más sensibles al uso de nuevas tecnologías y han adoptado los teléfonos celulares como dispositivos donde almacenan su vida personal.

En una reciente publicación del medio español https://www.eitb.eus/ se verificó que los jóvenes ya no pueden vivir sin el celular. Con ayuda de varias universidades, el medio realizó un estudio con 97 jóvenes europeos de entre 15 y 24 años, a quienes les pidieron que intentaran dejar de lado el celular por una semana. Muchos de los jóvenes no solo no pudieron cumplir con el reto sino que confesaron que en seis años no habían leído un libro, solo lo hicieron cuando se les quitó el celular.

Estos aparatos les permiten estar conectados con sus amigos todo el tiempo y de esta manera comparten distintos contenidos.

Si bien estos dispositivos han sido una herramienta que usan hasta para estudiar, también generan consecuencias negativas en los adolescentes como indicó el medio eitb.eus Esos efectos son:

Efectos psicológicos: Tanto niños como adolescentes son más propensos a tener problemas psicológicos derivados del uso excesivo del celular. Debido que los jóvenes usan el celular en extensas horas para compartir sus días en redes sociales, también pueden incitar a que los adolescentes busquen conocer personas que podrían ser perjudiciales.

Efectos físicos: El uso extensivo de los celulares puede provocar problemas en las articulaciones de las manos, promueve la obesidad y el uso de pantallas puede resecar los ojos.

Además, según el estudio los jóvenes que pasan mucho tiempo con el celular, padecen de irritabilidad, ansiedad y dificultad para tolerar las frustraciones.