Video: ¡Qué imprudencia! Jóvenes se accidentan en carro por ir grabando un Tik Tok

Después de semejante susto, la muchacha aprendió a no distraerse mientras maneja (El Tiempo).

Una joven que conducía un carro perdió el control y sufrió un accidente con sus acompañantes mientras grababan un video para TikTok en una zona rural de Colombia.

El accidente sucedió en Sahagún de Córdoba y quedó registrado en imágenes que pretendían subir a las redes sociales.

Mientras disfrutan de la canción de Feid, ‘California’ y de la euforia del momento, pasaron a la desesperación de perder el control del vehículo y terminaron con el carro de costado a un lado de la carretera.

“Bebé, me siento en California porque bebo y no me dicen nada”, decía en ese momento la letra de la canción y con la contagiosa melodía.

La joven que conducía miró a la cámara del celular, pero no se dio cuenta de la dificultad del terreno y todas las pasajeras terminaron pasando el susto de sus vidas.

“El carro de mi papá, el carro de mi papá”, decía desesperada la conductora, a lo mejor pensando que le jodió algo al vehículo a su padre y que, seguramente, tendría consecuencias.

La amiga que viajaba a su lado le pedía tranquilidad y al final la ‘copiloto’ terminó grabando el interior del auto con una sonrisa nerviosa por lo sucedido.

La situación no pasó a mayores, sólo daños en el vehículo, pequeños golpes en los pasajeros y a lo mejor con una situación que seguramente no quieren repetir.