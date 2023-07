¡Qué increíble! Esta fue la razón por la que un piloto de avión le pidió a 20 pasajeros que se bajaran

La aerolínea le pagó a los pasajeros para que bajaran del avión. Foto: Con fines ilustrativos (Jesus Fung Yan)

Los pasajeros de un vuelo quedaron impresionados cuando un piloto, de la línea aérea EasyJet, les tuvo que decir que algunos de ellos debían bajarse porque era demasiado pesado para despegar.

Según el medio el Clarín de Argentina, el vuelo estaba programado para despegar del aeropuerto de Arrecife de Lanzarote, en España, con destino al aeropuerto John Lennon de Liverpool, en Inglaterra, a las 9:41 el miércoles 5 de julio.

Pero según este medio, el vuelo se retrasó casi dos horas por el peso del avión y las condiciones climáticas.

Por problemas con el peso, el piloto solicitó a 20 pasajeros que se ofrecieran a bajar a cambio de 550 dólares (unos trescientos mil colones).

“Este avión pesado combinado con una pista bastante corta y con las condiciones desfavorables actuales aquí en Lanzarote, significa que el avión es demasiado pesado para despegar. He estado sentado con mi primer oficial superior y tenemos mucha experiencia con esto y lo hemos hecho antes”, dijo el piloto.

El encargado añadió que la única manera de resolver el problema era haciendo el avión más ligero.

“Si es posible, me gustaría pedir a hasta 20 voluntarios que elijan no volar a Liverpool esta noche. Si alguien quiere ser voluntario habrá un incentivo. El número actual que nos ha cotizado EasyJet es de hasta 550 dólares por pasajero que esté dispuesto a no volar esta noche”, expresó.

Un periodista encargado de la EasyJet confirmó que 19 personas se ofrecieron como voluntarios para abandonar el vuelo.